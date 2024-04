Alle Hawaii il primo maggio si festeggia il Lei Day, giorno interamente dedicato alla famosa ghirlanda hawaiana

Niente Festa dei Lavoratori, il primo maggio alle Hawaii è interamente dedicato alla tradizionale ghirlanda floreale, simbolo della cultura locale

Se il primo maggio in molti paesi del mondo, inclusa l’Italia, si celebra la Festa dei Lavoratori, nelle Hawaii ricorre il cosiddetto “Lei Day”, festa che omaggia la tradizionale ghirlanda di fiori chiamata “Lei”, solitamente portata intorno al collo o sulla testa, e donata ai visitatori come segno di benvenuto.

Queste ghirlande floreali, oggi simbolo delle Hawaii, anticamente venivano indossate dai diversi gruppi sociali sia a scopo estetico, che per manifestare all’esterno la propria appartenenza a un ceto sociale e il proprio status.

Solo in un momento successivo, precisamente nel 1927, Ruth e Leonard Hawk decisero di omaggiare questo importante simbolo della cultura hawaiana dedicandogli un’intera giornata all’anno.

Da allora, in occasione del primo maggio, tutti indossano le ghirlande celebrando lo spirito di “Aloha”, – quell’essenza intangibile, ma palpabile, che è meglio esemplificata dall’ospitalità e dall’inclusività esibita dai nativi hawaiani – i popoli indigeni delle Hawaii – a tutte le persone di buona volontà. –

Ogni isola delle Hawaii utilizza fiori, foglie, elementi e tecniche diverse per realizzare le corone floreali: l’isola principale, nota come The Big Island, vanta il fiore rosso dell’albero di Ohia, mentre Molokai usa il fiore dell’albero di Kukui, Lanai quello di colore giallo chiamato Kauna’oa.

Il festival prevede musica dal vivo, sfilate, concorsi per premiare le corone più belle, spettacoli di danza hula, esposizioni di artigianato hawaiano, bancarelle di cibo tradizionale ed esibizioni nelle scuole. Vengono organizzate anche conferenze sul simbolismo e il significato culturale di queste ghirlande e workshop dov’è possibile imparare le tecniche di creazione tradizionali.

