Queste sono le città europee con gli affitti più alti (3 sono italiane e una non è quella che ti aspetteresti): la classifica

1.375 euro per un monolocale: questo si paga a Bologna. Non va meglio a Roma, dove un appartamento costa 2.000 euro al mese. Ecco le città europee dove gli affitti sono più alti

Il costo degli affitti a Bologna sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, con la città che si posiziona al quinto posto tra le 28 maggiori città europee per il costo mensile di un monolocale. Secondo il report di HousingAnywhere, piattaforma online per l’affitto a medio termine, il prezzo medio mensile per un monolocale a Bologna è di 1.375 euro, registrando un aumento del 25% nell’ultimo anno.

Questo incremento del costo degli affitti non riguarda solo i monolocali, ma si estende anche alle stanze singole, con un prezzo medio mensile che raggiunge quota 680 euro, posizionando la città appena al di sotto della decima classificata, Berlino con i suoi 700 euro al mese. Ci vogliono invece 1600 euro per un appartamento.

L’aumento dei prezzi degli affitti a Bologna rispecchia una tendenza più ampia a livello europeo, con la ricerca che evidenzia un aumento annuo del 3,8% nel primo trimestre del 2024. Nonostante questo incremento sia leggermente inferiore rispetto al passato, i costi continuano comunque a salire, presentando sfide significative in termini di accessibilità economica, soprattutto per i giovani e le famiglie.

Roma è al secondo posto in Europa per l’affitto di un appartamento

Bologna, per quel che riguarda i monolocali, supera città come Parigi, Roma (al nono posto con 1.200 euro) e Berlino e si posiziona alle spalle di Amburgo (1.416 euro/mese), Monaco (1.499 euro/mese), L’Aja (1.525 euro/mese) e Amsterdam (1.740 euro/mese) che si aggiudica il primato di città più cara per gli affitti.

Anche le altre città italiane non se la passano bene, figurando tra le più costose d’Europa per gli affitti, con Roma che si posiziona al secondo posto con un canone mensile medio di 2.000 euro per un appartamento. Milano è invece all’ottavo posto con 1.700 euro al mese.

Nonostante ci siano stati rallentamenti nella crescita dei prezzi degli affitti, l’accessibilità abitativa rimane una sfida importante in Europa, con le città tedesche e olandesi che dominano la classifica delle città più costose per gli affitti.

In Italia in generale altre città registrano forti aumenti nei prezzi degli affitti, con un incremento annuo del 25% a Bologna e del 20% a Roma. Uno scenario che evidenzia ancora una volta la necessità di affrontare il problema degli affitti elevati e garantire soluzioni abitative accessibili per tutti i cittadini

La classifica delle 10 città più care per i prezzi dei monolocali

Amsterdam L’Aia Monaco Amburgo Bologna Parigi Utrecht Roma Berlino Francoforte

La classifica delle 10 città più care per i prezzi degli appartamenti

Amsterdam Roma Parigi Rotterdam L’Aia Monaco Utrecht Milano Lisbona Amburgo

Fonte: HousingAnywhere International Rent Index

