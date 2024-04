Vuoi migliorare l’aspetto della tua pelle? Questo è il miglior modo aumentare il collagene senza creme o integratori

L'assunzione del collagene che si perde con l'età passa innanzitutto dall'alimentazione: ecco i cibi da assumere per fare incetta di questa proteina così preziosa

La nostra bellezza passa innanzitutto dalla salute della nostra pelle: un incarnato compatto, liscio, privo di macchie e di cedimenti, è il miglior biglietto da visita che possiamo mostrare agli altri.

Prendersi cura della propria pelle, tuttavia, non si limita all’acquisto di creme e detergenti costosi: è un impegno quotidiano che interessa tanti aspetti della nostra vita – dall’alimentazione al riposo, dall’idratazione alle manipolazioni che noi stessi possiamo mettere in atto.

Quando si parla di bellezza della pelle, poi, non si può non menzionare il collagene, una proteina già presente nel nostro organismo ed essenziale per garantire stabilità e struttura ai muscoli, alle ossa, alle unghie, ai capelli e, appunto, alla pelle.

A cosa serve il collagene

Il collagene è la proteina più abbondante nel nostro organismo (corrisponde a circa il 30% della massa proteica totale). Possiamo pensare ad esso come a una vera e propria “colla” che tiene insieme tendini, legamenti, ossa, muscoli e pelle e che ha moltissime funzioni:

conferisce alla pelle elasticità, turgore e idratazione, contrastando la formazione di rughe e segni dell’età

contrastando la formazione di rughe e segni dell’età fornisce struttura e supporto alle cartilagini , ammortizzando le articolazioni e favorendo la loro mobilità

, ammortizzando le articolazioni e favorendo la loro mobilità contribuisce alla formazione e alla resistenza delle ossa, mantenendone la densità minerale

mantenendone la densità minerale dona forza e flessibilità a tendini e legamenti, favorendo il movimento e sostenendo le articolazioni.

Insomma, la presenza del collagene nel nostro organismo è davvero essenziale – e non solo per la bellezza della nostra pelle. Purtroppo però, la produzione di questa proteina diminuisce naturalmente con l’età, a partire dai 25 anni circa.

Questo calo contribuisce all’invecchiamento cutaneo, all’aumento del rischio di artrite, alla fragilità ossea, alla debolezza muscolare, all’usura della cartilagine e ad altri problemi che naturalmente insorgono con l’età.

Non sorprende, quindi, che l’ingrediente principale dei cosmetici antietà e degli integratori alimentari destinati alle persone adulte sia proprio il collagene: visto che il nostro organismo non ne produce più come un tempo, esso va integrato con prodotti dall’esterno.

Leggi anche: Integratori di collagene: quando assumerli e cose da sapere prima di farlo

Sicuramente, questi prodotti hanno una loro efficacia: assumere gli integratori contenenti collagene prima di un allenamento sportivo, per esempio, garantisce performance migliori e un tono muscolare più elevato.

Questi integratori hanno un ruolo evidente anche nel contrastare l’invecchiamento della pelle, migliorandone l’elasticità e l’aspetto complessivo.

Sull’efficacia di creme e altri cosmetici a base di collagene, invece, la ricerca scientifica non è pienamente concorde – al di là dei risultati entusiasti che vengono mostrati negli spot pubblicitari.

C’è da dire, inoltre, che sia gli integratori che i cosmetici hanno un costo da non sottovalutare. Ma sono davvero l’unico modo per reintegrare il collagene che si perde con l’età?

In effetti no: esiste un modo molto più economico (e salutare) per fare incetta di questa proteina e migliorare il nostro benessere – oltre che la nostra bellezza: l’alimentazione.

Leggi anche: Dieta anti-rughe: i 10 cibi per contrastare l’invecchiamento della pelle

Integrare collagene con la dieta

Parlando di alimentazione, il modo migliore per integrare il collagene nella nostra dieta è preparare un brodo di ossa, ottenuto dalla lunga cottura di ossa di bovino, pollo o pesce.

Durante la cottura, le ossa rilasciano preziosi aminoacidi come prolina e glicina, essenziali per la produzione di nuovo collagene.

Tuttavia, si tratta di un’opzione non praticabile se si segue un regime alimentare vegetariano/vegano o se ci si impegna per un’alimentazione più sostenibile.

In alternativa al consumo del brodo di ossa, ecco alcuni alimenti che possiamo introdurre nella nostra dieta per fare incetta di collagene e che si adattano a un regime alimentare vegetariano:

uova: contengono non solo proteine, ma anche biotina, un elemento fondamentale per la salute di pelle, capelli e unghie e per la formazione di collagene

contengono non solo proteine, ma anche biotina, un elemento fondamentale per la salute di pelle, capelli e unghie e per la formazione di collagene verdure e frutta: agrumi, peperoni, kiwi e pomodori, sono ricchi di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene e combatte i radicali liberi

agrumi, peperoni, kiwi e pomodori, sono ricchi di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene e combatte i radicali liberi frutta secca e legumi: nocciole, mandorle e legumi come ceci e fagioli sono un’ottima fonte di zinco e rame, minerali essenziali per la sintesi del collagene

nocciole, mandorle e legumi come ceci e fagioli sono un’ottima fonte di zinco e rame, minerali essenziali per la sintesi del collagene spezie: curcuma e zenzero hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che favoriscono la produzione di collagene

curcuma e zenzero hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che favoriscono la produzione di collagene acqua: l’idratazione è essenziale per la salute del nostro organismo, e bere molta acqua aiuta a mantenere la pelle elastica.

Oltre a inserire nella propria dieta settimanale i giusti alimenti che favoriscono la produzione di collagene, è importante prestare attenzione anche ai metodi di cottura di ciò che mangiamo.

Evitiamo fritture e cotture aggressive, che possono inibire l’assorbimento di collagene, e preferiamo tecniche come cottura a vapore, stufati e brasati.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti consigliamo anche: