Da Nivea a Pantene, tutti i nuovi richiami di shampoo, profumi e altri cosmetici con ingrediente tossico

Ancora nuovi richiami di cosmetici contenenti lilial, una fragranza vietata dal 2022 per i suoi rischi genotossici. L'elenco dei nuovi prodotti coinvolti include marche note come Nivea, Garnier, Pantene e tanti altri

Torniamo a parlarvi del lilial, sostanza genotossica vietata nell’Ue già dal 2022 ma che, nel corso di controlli, viene ancora rinvenuta in alcuni cosmetici di marche note.

Nuovi allarmi giungono in questi giorni ancora una volta dal sistema di allerta rapido europeo, Rapex. Nonostante il divieto, continuano ad emergere una serie di segnalazioni dall’Italia che riguardano la presenza di Buthylfenil Methylpropional (BMHCA), meglio conosciuto come lilial, nella composizione di vari prodotti: dai bagnoshiuma alle creme, dai saponi alle salviette, dai profumi ai deodoranti.

È importante sottolineare che si tratta principalmente di vecchie formulazioni ancora in circolazione, le nuove infatti, incluse quelle dei marchi coinvolti nei richiami, sono sicure.

Tuttavia, per una maggiore tranquillità, si consiglia sempre di verificare attentamente l’elenco degli ingredienti dei cosmetici acquistati per accertarsi che non vi sia presenza di Buthylfenil Methylpropional (BMHCA).

Le segnalazioni, che continuano nonostante il passare dei mesi (ormai anni), dimostrano che cosmetici potenzialmente pericolosi sono ancora in circolazione, il che è preoccupante per la salute pubblica.

Tra i marchi coinvolti in questa nuova ondata di richiami, troviamo nomi noti come Nivea, Pantene, Perlier e Tesori d’Oriente.

L’elenco dei prodotti richiamati

Di seguito l’elenco dettagliato dei prodotti richiamati che include nome e tipologia del prodotto, marchio e, quando disponibile, il lotto:

Charro: Gel bagno & doccia alla colonia profumata (lotto: 121922, codice a barre: 8012423475558)

Gel bagno & doccia alla colonia profumata (lotto: 121922, codice a barre: 8012423475558) Compagnia delle Indie: La via della seta profumo (lotto: 12304, codice a barre: 3500900)

La via della seta profumo (lotto: 12304, codice a barre: 3500900) Elvive by L’Oreal Paris : Antiforfora intensivo shampoo trattante (lotto: KC209, codice a barre: nd)

: Antiforfora intensivo shampoo trattante (lotto: KC209, codice a barre: nd) Elviveby L’Oreal Paris : Elvive Total Repair Hair conditioner (lotto: 24MN01, codice a barre: 8001980136538)

: Elvive Total Repair Hair conditioner (lotto: 24MN01, codice a barre: 8001980136538) Enrico Coveri: Le nouvel homme Shower gel (lotto: 719417, codice a barre: 3509161104826)

Le nouvel homme Shower gel (lotto: 719417, codice a barre: 3509161104826) Fragancias Mais, S.L. : Lady Gold Eau de toilette (lotto: L 170465, codice a barre: 8435160605222)

: Lady Gold Eau de toilette (lotto: L 170465, codice a barre: 8435160605222) Garnier: Shampoo fortificante addio danni – Fructis (lotto: 26K D00, 26M 905, codice a barre: 3600541284036, 3600541284432)

Shampoo fortificante addio danni – Fructis (lotto: 26K D00, 26M 905, codice a barre: 3600541284036, 3600541284432) Genera: Muschio Bianco emolliente cremoso con gucerina Liquid soap (lotto: 270715660, codice a barre: 8003693401873)

Muschio Bianco emolliente cremoso con gucerina Liquid soap (lotto: 270715660, codice a barre: 8003693401873) Herbal essences: Morbidi e setosi Hair conditioner (lotto: 4065484770 L07, codice a barre: 54100762474963)

Morbidi e setosi Hair conditioner (lotto: 4065484770 L07, codice a barre: 54100762474963) Herbal essences: A tutto volume Hair conditioner (lotto: 4066484770 L07, codice a barre: 5011321805866)

A tutto volume Hair conditioner (lotto: 4066484770 L07, codice a barre: 5011321805866) Jesùs Gòmez, S.L. : Love love Eau de toilette (lotto: nd, codice a barre: 8428390092344)

: Love love Eau de toilette (lotto: nd, codice a barre: 8428390092344) Jesus Gomez: Miss Orient Eau de toilette (lotto: nd, codice a barre: 8428390092177)

Miss Orient Eau de toilette (lotto: nd, codice a barre: 8428390092177) Leocrema : Crema mani e unghie (lotto: 18134 0349, codice a barre: 8008970009186)

: Crema mani e unghie (lotto: 18134 0349, codice a barre: 8008970009186) L’Oreal Paris : Studio line Style & Shine (lotto: 14L900, codice a barre: 8001980109235)

: Studio line Style & Shine (lotto: 14L900, codice a barre: 8001980109235) L’Oreal Paris : Studionline Silk & Gloss Fixing Mousse (lotto: 10J902, codice a barre: 3600521768211)

: Studionline Silk & Gloss Fixing Mousse (lotto: 10J902, codice a barre: 3600521768211) L’Oreal Paris: Silk & Gloss Fixing Mousse volume (lotto: 14LO01, codice a barre: 8001980131311)

Silk & Gloss Fixing Mousse volume (lotto: 14LO01, codice a barre: 8001980131311) Nanì Professional Milano: Shampoo azione anti età (lotto: 0168H, codice a barre: 8034055534137)

Shampoo azione anti età (lotto: 0168H, codice a barre: 8034055534137) Nanì Professional Milano : Maschera capelli azione anti età (lotto: 0268, codice a barre: 8034055534212)

: Maschera capelli azione anti età (lotto: 0268, codice a barre: 8034055534212) Nanì Professional Milano: Shampoo Argan nutriente idratante (lotto: 1331 95, codice a barre: 8034055537640)

Shampoo Argan nutriente idratante (lotto: 1331 95, codice a barre: 8034055537640) Neutro Roberts: Asciutto con allume di rocca Deodorante spray (lotto: 02981, codice a barre: 80772095)

Asciutto con allume di rocca Deodorante spray (lotto: 02981, codice a barre: 80772095) Nivea: 3-in-1 delicate salviettine struccanti Per Occhi, Labbra e viso (lotto: 81906, codice a barre: 4005900192196)

Per Occhi, Labbra e viso (lotto: 81906, codice a barre: 4005900192196) Oyster cosmetics: Libera e bella pro colore Hair dye (lotto: nd, codice a barre: 8021694220736)

Libera e bella pro colore Hair dye (lotto: nd, codice a barre: 8021694220736) Pantene: Nature fusion massaggio idratante Shampoo (lotto: 0246484741 L12, codice a barre: 5013965732782)

Nature fusion massaggio idratante Shampoo (lotto: 0246484741 L12, codice a barre: 5013965732782) Pantene: Pantene Prov Hair mousse (lotto: 3254704336, codice a barre: 5410076534692)

Pantene Prov Hair mousse (lotto: 3254704336, codice a barre: 5410076534692) Pantene: Nature fusion lisci vitality Shampoo (lotto: 0211484734 L12, codice a barre: 5013965732829)

Nature fusion lisci vitality Shampoo (lotto: 0211484734 L12, codice a barre: 5013965732829) Pantene: Spuma per capelli lisci effeto seta Hair mousse (lotto: 3322704335, codice a barre: 5410076533657)

Spuma per capelli lisci effeto seta Hair mousse (lotto: 3322704335, codice a barre: 5410076533657) Perlier: Muschio Bianco deodorante (lotto: 2200, codice a barre: 8009740878582)

Muschio Bianco deodorante (lotto: 2200, codice a barre: 8009740878582) Pino Silvestre: Bagno schiuma crema latte (lotto: 3400538, codice a barre: 8009350408643)

Bagno schiuma crema latte (lotto: 3400538, codice a barre: 8009350408643) Schwarzkopf: Brillance 3 Hair conditioner (lotto: 702554, codice a barre: 8015700106053)

Brillance 3 Hair conditioner (lotto: 702554, codice a barre: 8015700106053) Setablu: 03 HER profumo (lotto: nd, codice a barre: 8055348167191)

03 HER profumo (lotto: nd, codice a barre: 8055348167191) Setablu: 04 HER profumo (lotto: nd, codice a barre: 8055348167207)

04 HER profumo (lotto: nd, codice a barre: 8055348167207) Tesori d’Oriente : Hammam – Bagno Crema (lotto: nd, codice a barre: 8008970005591)

: Hammam – Bagno Crema (lotto: nd, codice a barre: 8008970005591) Ultra fix : Cera Hair to Look deciso Hair

: Cera Hair to Look deciso Hair Vidal, Bagno vellutante Camelia e Ambra, Bagnoschiuma, 500 ml. (lotto: n 15432 032406)

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Rapex

Leggi anche: