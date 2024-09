Rientro a scuola: 10 consigli dei pediatri per affrontare al meglio il nuovo anno

Dai suggerimenti sulla postura alla corretta alimentazione, da una buona gestione del tempo e dello stress alla preparazione dello zaino, i consigli dei pediatri del Bambin Gesù per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico

Settembre è arrivato e in questi giorni milioni di bambini e ragazzi in tutta Italia stanno tornando a scuola. L’inizio di un nuovo anno scolastico porta con sé una serie di sfide e può essere utile conoscere alcune piccole strategie per affrontarlo al meglio.

A condividere alcuni consigli sono stati i pediatri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che hanno stilato una preziosa lista di 10 consigli. Scopriamo quali sono.

Preparare lo zaino insieme

Uno zaino leggero, resistente e ben organizzato è fondamentale per garantire il comfort e la sicurezza dei bambini. Bisogna posizionare i libri pesanti vicino alla schiena e assicurarsi che entrambe le bretelle siano indossate comodamente. In questo modo, i piccoli potranno trasportare il loro carico senza stress inutile.

Incoraggiare una giusta postura

Una buona postura è essenziale per la concentrazione e il benessere durante le lezioni. È bene spiegare a bambini e ragazzi l’importanza di sedersi dritti, con le spalle appoggiate allo schienale e le braccia sul banco. Questo piccolo accorgimento può fare la differenza nella loro esperienza di apprendimento.

Una passeggiata per andare a scuola

Promuovete il movimento attraverso attività piacevoli come camminare per andare a scuola (se possibile) o giocare all’aperto. Mantenere mente e corpo attivi contribuirà al loro benessere generale e favorirà la concentrazione.

Una buona alimentazione per rimanere concentrati

Un’alimentazione equilibrata è cruciale per la concentrazione e l’energia durante la giornata scolastica. Bilanciate i pasti principali con spuntini sani, fornendo la giusta quantità di calorie in base all’età dei vostri figli. Uno spuntino adeguato dovrebbe fornire il 5-10% delle calorie giornaliere.

La gestione del tempo, tra studio e gioco

Stabilite un orario fisso per i compiti a casa, includendo momenti di riposo, studio e attività sportive. Questo aiuterà a creare una routine equilibrata e a gestire il tempo in modo efficace.

Condividere le esperienze scolastiche

Mostrate interesse per la giornata scolastica dei vostri figli, non solo per le lezioni, ma anche per le amicizie e le esperienze che condividono con i compagni. Creare un dialogo familiare aperto li farà sentire ascoltati e supportati.

Ognuno ha i suoi tempi

Rispettate il ritmo di apprendimento dei vostri figli, specialmente quando si tratta di lettura e scrittura. Se si notano eventuali difficoltà non bisogna subito allarmarsi ma cercare di fornire il supporto necessario in modo paziente.

Sostegno senza stress

Sostenete i ragazzi, incoraggiandoli ad impegnarsi ma senza esagerare. In caso contrario si rischia di rendere l’apprendimento un’esperienza stressante e non gratificante, come invece dovrebbe essere.

Rispettare l’autonomia

Offrite supporto e dialogo senza invadere la loro privacy, rispettando la loro autonomia e immagine sociale. Lasciateli esplorare e crescere, offrendo sempre aiuto quando necessario.

Insieme per crescere

I ragazzi devono sapere che genitori e insegnanti lavorano insieme per comprendere e superare le difficoltà. Creare un ambiente di supporto e collaborazione renderà l’esperienza scolastica più positiva per tutti.

Quest’anno però, come vi dicevamo in un altro articolo, i genitori si sono trovati alle prese con una brutta sopresa: i rincari che hanno riguardato libri ma anche cancelleria e altri materiali scolastici.

Fonte: Ospedale Bambin Gesù

