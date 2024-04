Arrivano i mattoncini in legno biodegradabile per giocare e insegnare ai bimbi a rispettare l’ambiente (e sono compatibili con i Lego!)

Questi mattoncini di legno biodegradabili a differenza dei mattoncini in plastica si decompongono naturalmente e possono essere integrati con i Lego, dato che sono compatibili

Once Kids ha presentato i suoi mattoncini di legno biodegradabili, un’alternativa ecologica e creativa ai tradizionali mattoncini giocattolo in plastica. Realizzati con legno sostenibile certificato FSC, questi Eco-bricks™ sono pensati per i bambini che amano costruire e creare, offrendo ore di divertimento e apprendimento.

La scelta di utilizzare legno biodegradabile rispetto alla plastica tradizionale è una mossa eco-sostenibile che riduce l’impatto ambientale dei giocattoli. Mentre i mattoncini di plastica possono impiegare centinaia di anni per decomporsi nelle discariche, gli Eco-bricks™ si decompongono naturalmente nel tempo, senza lasciare residui nocivi.

Questo non solo riduce l’inquinamento ambientale, ma anche l’insegnamento ai bambini l’importanza della sostenibilità e della cura per il pianeta. Inoltre i mattoncini di legno hanno dalla loro la versatilità che li rende un’ottima aggiunta alla collezione di costruzioni di qualsiasi bambino.

Sono infatti compatibili con i pezzi Lego® ed i bambini possono integrarli facilmente nelle loro creazioni e personalizzarli con pastelli, pennarelli, vernice o abbellimenti. Questo incoraggia la creatività e l’immaginazione, consentendo ai bambini di esplorare nuove idee e di sviluppare le loro capacità motorie, la coordinazione occhio-mano e le capacità di risoluzione dei problemi.

Sono adatti per bambini di tutte le età

Oltre ad essere un giocattolo divertente e creativo, gli Eco-bricks™ sono anche uno strumento educativo che promuove lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini. Incoraggiandoli a lavorare in gruppo e a condividere idee, i mattoncini di legno favoriscono lo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali.

La gamma di forme e dimensioni disponibili rende gli Eco-bricks™ adatti a bambini di tutte le età. Facili da pulire e mantenere, assicurano un’esperienza di gioco duratura nel tempo, garantendo che possano essere goduti per anni a venire.

L’iniziativa di Once Kids rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile nel settore dei giocattoli. La creazione di Eco-bricks™ offre una soluzione eco-compatibile e creativa che soddisfa le esigenze dei bambini e risponde alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori.

Con questa innovativa proposta, Once Kids si pone come pioniere nel settore dei giocattoli ecologici, ispirando altre aziende a seguire il loro esempio e ad adottare pratiche di produzione più sostenibili. In questo modo, si apre la strada a un futuro in cui i giocattoli non solo intrattengono i bambini, ma contribuiscono anche a preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

