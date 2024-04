Allerta seggiolino Peg Perego Viaggio Twist: “non è affidabile”, lo dicono i test di sicurezza indipendenti

I test di sicurezza, condotti da Altroconsumo insieme ad alcune associazioni internazionali, rivelano che il seggiolino auto Peg Perego Viaggio Twist è pericoloso. Durante le simulazioni di impatto frontale, il dispositivo si è parzialmente o completamente sganciato dalla sua base

Altroconsumo segnala un problema di sicurezza relativo ad un seggiolino del marchio Peg Perego, noto per la sua linea di prodotti per l’infanzia. Si tratta del modello Viaggio Twist, combinato con la sua Base Twist, che non ha superato i test di sicurezza condotti dagli esperti della rivista.

Il seggiolino Peg Perego Viaggio Twist, con sistema di aggancio Isofix che va acquistato obbligatoriamente insieme alla base Twist, è progettato in teoria per garantire la sicurezza e il comfort dei bambini durante i viaggi in auto. Questo modello, omologato secondo lo standard R129/03 e classificato come iSize 61-105, è adatto fino a circa 4 anni (oppure all’altezza massima di 105 centimetri).

I test rigorosi eseguiti su questo modello di seggiolino, in collaborazione con il consorzio ICRT e altre associazioni di consumatori, hanno però dato esiti preoccupanti.

È stato infatti rilevato un grave rischio relativo alla sicurezza di questo dispositivo, in particolare in situazioni di impatto frontale. Infatti, durante le simulazioni di collisione frontale, il seggiolino ha mostrato problemi critici di stabilità e resistenza. In due test separati, il seggiolino si è parzialmente o completamente sganciato dalla sua base, lasciando l’occupante esposto al rischio di impatti interni nell’auto.

In una delle simulazioni, la gamba di appoggio della base si è addirittura rotta, mentre in un’altra il seggiolino, posizionato in senso inverso alla marcia, si è completamente sganciato dalla base.

Il produttore Peg Perego è stato immediatamente informato di questi problemi e ha dichiarato di essere al lavoro per identificarne le cause e risolverli. Nel frattempo, è stato consigliato a coloro che hanno acquistato il seggiolino Viaggio Twist di contattare il servizio clienti del produttore per ricevere informazioni aggiornate e istruzioni su come procedere.

Altroconsumo incoraggia i consumatori a essere prudenti quando si tratta di selezionare prodotti per la sicurezza dei loro bambini in auto. Anche se il seggiolino è stato omologato secondo gli standard di sicurezza vigenti, i risultati dei test indipendenti suggeriscono che potrebbero esserci delle lacune nella sua progettazione o fabbricazione che possono mettere a rischio la sicurezza dei piccoli passeggeri.

A questo proposito sulla rivista si legge:

L’invito che facciamo ai nostri lettori che stanno valutando l’acquisto di un seggiolino è quello di orientarsi – al momento – su prodotti capaci di soddisfare i criteri più stringenti dei nostri test sui seggiolini. Pur ribadendo che non che non stiamo contestando i risultati dei test di omologazione (che, secondo i vigenti criteri di legge, hanno decretato che il seggiolino è da considerarsi sicuro e pertanto vendibile) i risultati dei nostri test ci invitano alla prudenza in attesa di ulteriori sviluppi.

Fonte: Altroconsumo

