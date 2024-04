Buon compleanno Roma! 2777 anni portati benissimo, tutti gli eventi gratuiti per festeggiare la città eterna

Scopriamo il calendario degli eventi e delle mostre organizzate in occasione del 2777esimo Natale di Roma. La Capitale è pronta a festeggiare con quattro giorni di iniziative gratuite che offrono un'opportunità unica per immergersi nella sua millenaria storia e cultura

Tutto è pronto nella Città Eterna per festeggiare il suo 2777° Natale con quattro giorni di eventi, visite guidate e laboratori nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale. Organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina, questi festeggiamenti vogliono celebrare la città e il suo ricco patrimonio culturale, offrendo a residenti e turisti un’opportunità unica di immergersi nella storia e nell’arte della Capitale.

Secondo la leggenda, Romolo fondò l’Urbe sul Colle Palatino il 21 aprile del 753 avanti Cristo e per celebrare adeguatamente questa ricorrenza, ogni anno viene organizzato un ricco calendario di eventi, per il 2024 previsti dal 19 al 22 aprile.

L’area del Circo Massimo si anima con le tradizionali attività del Gruppo Storico Romano che propone spettacoli di gladiatori, rievocazioni storiche e antichi rituali. Il suggestivo allestimento del Castrum imperiale e repubblicano accoglierà incontri, esibizioni musicali, mostre e laboratori didattici per i più piccoli.

Inoltre, proprio il 21 aprile, ci sarà l’attesissima riapertura del Roseto Comunale che apre le porte ad ingresso gratuito. È l’occasione perfetta per ammirare una collezione botanica unica, composta da rose provenienti da ogni angolo del Pianeta.

Sempre in occasione del Natale di Roma si verifica poi un affascinante e quasi magico evento. Ogni 21 aprile, i raggi del sole penetrano nell’oculo del Pantheon alle 12 precise, creando uno spettacolo suggestivo che continua ad affascinare romani e turisti dall’epoca di Agrippa, genero dell’imperatore Augusto, che nel 27 a.C. lo ideò.

Gli eventi speciali

Una delle attrazioni principali del Natale di Roma 2024 sarà l’inaugurazione della nuova illuminazione ideata dalla Sovrintendenza Capitolina per valorizzare i resti monumentali nell’area archeologica della Villa di Massenzio, situata sul IV miglio della via Appia Antica. Questo evento speciale si terrà il 20 aprile dalle 20:00 alle 22:00 e consentità ai visitatori di ammirare le imponenti strutture imperiali anche di notte.

Inoltre, dal 21 aprile, presso la Sala Santa Rita in via Montanara, accanto al Teatro di Marcello, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “La Dea Roma di Pietro Tenerani“. Questa mostra rende omaggio alla Città Eterna, esponendo l’erma della Dea Roma, opera del grande scultore ottocentesco Pietro Tenerani, esposta per la prima volta il 21 aprile 1851.

🎉 Dal 19 al 22 aprile Roma festeggia il 2777esimo anniversario dalla sua fondazione. Il programma di eventi è… Posted by Roma Capitale on Thursday, April 18, 2024

Visite guidate, incontri e laboratori

Le celebrazioni per il compleanno di Roma offriranno numerose opportunità per scoprire la storia e i segreti della città attraverso visite guidate, incontri e laboratori. Ecco alcuni eventi da non perdere:

Sabato 20 aprile

Evento “Ab Urbe condita 2024” presso la Villa di Massenzio offrirà un’immersione nel tempo e nella storia, consentendo ai visitatori di esplorare lo spazio museale fino alle 22:00 grazie alla nuova illuminazione artistica

Al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, sarà possibile partecipare alla visita “21 Aprile 1849: Roma si prepara alla battaglia” per scoprire i personaggi e le vicende della Repubblica Romana del 1849

Domenica 21 aprile

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco: “Gli avi lontani (?) dell’alfabeto latino”, visita guidata sull’origine dell’alfabeto latino

Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese: Visita alla mostra “Manuel Felisi 1:1”, con animali riprodotti a grandezza naturale

Musei Capitolini – Villa Caffarelli: Visita guidata alla mostra “Fidia, tutti i colori della perfezione” con attività interattiva sull’uso del colore

Casina del Cardinal Bessarione: Laboratorio per bambini “Alla scoperta di una Casina” attraverso i cinque sensi

Museo dell’Ara Pacis: Laboratorio per bambini “21 aprile, un compleanno speciale!”

Galleria d’Arte Moderna di via Crispi: Visita “Gruppo 70: gli artisti, i temi, le tecniche”

Piazza Vittorio: Visita libera “La Porta Magica e i Trofei di Mario”

Museo di Roma a Palazzo Braschi: Visita “Dalla strada al Museo: i monocromi del Casino del Bufalo”

Museo di Zoologia: Visita alla mostra su Ulisse Aldrovandi

Lunedi 22 aprile

Visite guidate al quartiere Quadraro per scoprire le opere di Street Art del progetto M.U.Ro e al Museo dei Fori Imperiali per approfondire la figura dell’imperatore Augusto

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, scopri “Augusto, nuovo fondatore di Roma”, una visita che narra il tentativo dell’imperatore Augusto di presentarsi come il nuovo fondatore della città

In occasione del compleanno di Roma, sarà inoltre possibile visitare numerose mostre temporanee nei Musei in Comune. Dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini, dalle Gallerie d’Arte Moderna ai Musei di Villa Torlonia, ci sarà una vasta gamma di esposizioni da esplorare, ognuna dedicata ad una prospettiva unica sull’arte e sulla storia di Roma.

Come partecipare

Per partecipare alle visite e agli incontri è necessaria la prenotazione allo 060608.

La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS sarà disponibile grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Buon compleanno Roma, che tu possa continuare ad incantare e ispirare per altri millenni a venire!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Roma Capitale / Musei in Comune Roma

Leggi anche: