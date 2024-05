La mostra d’arte immersiva che dà vita a uno dei dipinti più famosi di Rembrandt (facendoti vivere la tempesta biblica)

Frameless a Londra permette di essere dentro le opere d’arte: impressionante è la sensazione di sentirsi nell’occhio del ciclone nel dipinto “La tempesta sul mare di Galilea” di Rembrandt

L’arte immersiva sta rivoluzionando il modo in cui il pubblico interagisce con le opere d’arte, e la mostra permanente Frameless a Londra è all’avanguardia di questa trasformazione. Con uno spazio di oltre 2700 metri quadrati, questa esperienza unica offre al pubblico la possibilità di immergersi nei capolavori più celebri della storia dell’arte, trasportandoli all’interno delle opere stesse.

Uno dei momenti più straordinari della mostra è la rappresentazione del dipinto “La tempesta sul mare di Galilea” di Rembrandt van Rijn del 1633. Questa opera d’arte, famosa per la sua drammaticità e profondità emotiva, viene portata in vita attraverso l’uso di effetti speciali e stanze multisensoriali.

Da un po’ di tempo in qua alcune mostre dedicate ad un Maestro conclamato sono realizzate con qualche opera minore dell’Artista, alcune opere di altri Artisti affini a lui e tanti video più o meno interessanti. Trovo la cosa alquanto biricchina perche’ in realtà dell’Artista “guest star” c’è davvero poco.Vi sono casi in cui pero’ la spettacolarizzazione di una mostra con dei video merita addirittura un viaggio all’estero. Rembrandt – la tormenta nel mare di Galilea – Londra Frameless Gallery Posted by Fulvio Fanti on Tuesday, April 30, 2024

Utilizzando una tecnologia di movimento innovativa, gli spettatori si trovano catapultati “nell’occhio del ciclone”, immersi completamente nella tempesta raffigurata dall’artista olandese. Ma Rembrandt non è l’unico artista presente in questa esperienza straordinaria. Opere di artisti del calibro di Monet, Klimt, Cézanne, Kandinsky e Canaletto sono anch’esse esposte in modo innovativo, permettendo al pubblico di esplorare la bellezza e la complessità di queste opere d’arte da una prospettiva totalmente nuova.

Una delle mostre più innovative e coinvolgenti nel panorama artistico contemporaneo

La missione di Frameless è quella di offrire un’esperienza visiva ampia ed emozionante a tutti i visitatori, indipendentemente dal loro livello di familiarità con l’arte. Con la collaborazione di esperti nel campo degli eventi artistici esperienziali e l’uso di tecniche di proiezione all’avanguardia, la mostra mira a emozionare e stimolare visitatori di tutte le età.

Rose Balston, direttrice fondatrice di Artscapes U.K., l’azienda che cura gli spazi di Frameless ha sottolineato l’importanza dell’accessibilità dell’arte a tutti. Frameless è stata infatti concepita con questa idea. Che tu sia uno storico dell’arte esperto o una persona che ha semplicemente voglia di vivere un’esperienza unica e visivamente stimolante, ci sarà qualcosa che tutti potranno apprezzare

In un momento in cui l’arte e la tecnologia si fondono per creare esperienze immersive senza precedenti, Frameless si distingue come una delle mostre più innovative e coinvolgenti nel panorama artistico contemporaneo. Con il suo approccio all’avanguardia e la sua vasta gamma di opere d’arte esposte, questa mostra promette di lasciare senza fiato migliaia di persone, sia sui social media che di persona.

Fonte: Frameless

