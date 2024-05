Da oggi i vagoni della Metro A di Roma diventano gallerie d’arte ambulanti per sensibilizzare su ambiente e sostenibilità

I vagoni della Metro A diventano una galleria d’arte itinerante, un viaggio multisensoriale attraverso immagini, suoni e parole dedicati all’ambiente

Mind The Earth è un’innovativa iniziativa artistica che trasforma i vagoni della Metro A di Roma in una straordinaria galleria d’arte itinerante. Promossa da Yourban 2030 e ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030, questa installazione site-specific si propone di sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità ambientale attraverso l’arte contemporanea.

Dal 7 maggio per cinque mesi, i passeggeri della metro arancione della capitale potranno immergersi in un viaggio multisensoriale attraverso immagini, suoni e parole degli artisti di IRAE. I vagoni del treno si trasformano in un mondo surreale di colori, forme e narrazioni, con opere di artisti del calibro di Andreco, Matteo Basilè, Giacomo Costa e molti altri.

Entrando in metro il passeggero viene accolto da un mondo surreale di immagini: i paesaggi abbandonati di Nicola Bertellotti, quelli postatomici di Giacomo Costa, i macro mondi botanici di Michele Guido, le balenottere nelle cave di Matteo Basilè, le povere creature di Angelo Cricchi, gli animaletti degli abissi di Wu Yung Sen, le piante favolose di Agostino Iacurci, ed i tarocchi gastronomici di Shinya Masuda. Ogni opera racconta una storia, suscitando emozioni e riflessioni sullo stato del nostro pianeta e sul nostro ruolo nell’ecosistema globale.

C’è anche la possibilità di ascoltare un album grazie ad un QR code

Accanto alle opere visive, c’è un QR code che permette di ascoltare l’album Abissirae di Marco Del Bene, nato per dare voci agli abissi, cosa che aggiunge un ulteriore livello di profondità e coinvolgimento. Ciò trasforma l’esperienza in un momento di condivisione collettiva, in cui i passeggeri possono immergersi completamente nell’atmosfera suggestiva e coinvolgente della mostra che diventa una visita inedita “aumentata” di immagini e suoni.

La presidente di Yourban 2030, Veronica De Angelis, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel restituire al grande pubblico e al territorio la riflessione, gli studi e le visioni degli artisti di IRAE. Mind The Earth rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di scoprire e apprezzare l’arte contemporanea mentre viaggia attraverso la città, trasformando il semplice atto di prendere la metro in un’esperienza culturale e artistica.

In un periodo in cui la sensibilizzazione sull’ambiente è più importante che mai, Mind The Earth si pone come un contributo significativo alla diffusione della consapevolezza ambientale e alla promozione di comportamenti sostenibili. Attraverso l’arte e la creatività, questa iniziativa invita il pubblico a riflettere sulle sfide ambientali che affrontiamo e a impegnarsi per un futuro più verde e sostenibile per tutti.

