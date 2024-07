Lady Oscar torna al cinema con il film “Le Rose di Versailles” (atteso ormai da 15 anni)

Era il 1979 quando Nippon Television mandava in onda la prima puntata di un anime destinato a diventare un cult in tutto il mondo (nel 1982 fu trasmesso anche in Italia): è Lady Oscar e oggi è un film

Trepida attesa (dopo ben tre lustri!) per gli amanti di Lady Oscar per quello che si preannuncia il film cult del 2025: uscirà infatti l’anno prossimo Gekijō Versailles no Bara, il film anime tratto dal manga Le rose di Versailles di Riyoko Ikeda.

In queste ore sono state diffuse le prime immagini della nuova versione, affidata allo studio giapponese Mappa e con la regia di Ai Yoshimura e alla sceneggiatura Tomoko Konparu.

Leggi anche: Lady Oscar, una mostra a Milano celebra i 45 anni di questa eroina che combatteva contro stereotipi e pregiudizi

Il manga fu pubblicato in origine in Giappone tra il 1972 e il 1973 sulla rivista Margaret e poi fu realizzato il cartone animato che arrivò da noi a partire dal 1982 ed è stato mandato in onda per più di quarant’anni, appassionando generazioni di bambine e bambini e mostrando la figura di una donna che sfida le convenzioni sociali e lotta contro pregiudizi.

La bella Oscar, che tutti a corte sanno essere una donna ma a cui viene portato il rispetto che si deve a un ufficiale di rango, diventa subito amica e confidente della giovane regina Maria Antonietta, arrivata in Francia per sposare il futuro Luigi XVI.

Ma il destino per Oscar ha in serbo soprese amare: dopo aver sofferto per amore (innamorata, come Maria Antonietta, del conte di Fersen) e aver lottato con ogni mezzo per la libertà, morirà di tisi proprio nel giorno della presa della Bastiglia, il 14 luglio del 1789.

La trama del nuovo anime

La storia hap come protagonisti quattro personaggi principali: Oscar, la giovane Maria Antonietta, il conte svedese Hans Axel von Fersen e l’immancabile amico d’infanzia e braccio destro di Oscar, Andre Grandier.

La trama anticipa che:

Oscar François de Jarjayes è una ragazza, cresciuta come ‘un figlio’ ed erede di una famiglia di generali, che indossa abiti maschili nascondendo il suo aspetto da bella donna. Maria Antonietta, arrivata dall’Austria come sposa designata di Luigi XVI, è una nobile designata a diventare una graziosa regina. André Grandier, servitore e amico d’infanzia di Oscar, è un comune cittadino. Hans Axel von Fersen è un affascinante e intelligente conte svedese. Tutti loro si incontrano a Versailles, in Francia, alla fine del XVIII secolo, vivendo pienamente i rispettivi destini mentre verranno travolti dai tumulti del tempo che stanno per fare la storia.

Per ora si sa solo che il debutto nelle sale giapponesi è previsto per la primavera del 2025, mentre ancora essuna notizia è trapelata sulle uscite internazionali. Noi non vediamo l’ora, e voi?

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: