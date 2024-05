Lady Oscar, una mostra a Milano celebra i 45 anni di questa eroina che combatteva contro stereotipi e pregiudizi

Al Museo del Fumetto (Milano) una mostra celebra i 45 anni di uno dei personaggi più iconici e ispiranti del mondo dei cartoni: Lady Oscar

Lady Oscar compie 45 anni (in Italia) e una mostra festeggia il compleanno di questa iconica eroina che ha appassionato generazioni di giovanissimi.

Il Museo del Fumetto di Milano ospiterà una mostra celebrativa dedicata alla bellissima comandante delle guardie reali Oscar François de Jarjayes.

Dai pannelli illustrativi ai fumetti, dai gadget alle bambole, dai cosplay alle riproduzioni storiche di abiti ed acconciature: un’immersione profonda nel mondo di Lady Oscar e nella temperie culturale di ribellione e libertà che ha avvolto questa figura iconica.

Il cartone…

Nell’ottobre 1979, Nippon Television mandava in onda la prima puntata di un anime destinato a diventare un vero e proprio cult in Giappone, che nel 1982 sarebbe stato trasmesso anche in Italia (dal canale Italia Uno): “Lady Oscar”.

L’anime trae ispirazione dal manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda e ispirato alla vera storia di Oscar François de Jarjayes, comandante delle guardie reali alla corte di Maria Antonietta di Francia: una ragazza cresciuta come un uomo dal padre generale dopo la delusione di non aver avuto un figlio a cui far seguire la carriera militare.

La bella Oscar, che tutti a corte sanno essere una donna ma a cui viene portato il rispetto che si deve a un ufficiale di rango, diventa subito amica e confidente della giovane regina Maria Antonietta, arrivata in Francia per sposare il futuro Luigi XVI.

Ma il destino per Oscar ha in serbo soprese amare: dopo aver sofferto per amore (innamorata, come Maria Antonietta, del bel conte di Fersen) e aver lottato con ogni mezzo per la libertà, morirà di tisi proprio nel giorno della presa della Bastiglia, il 14 luglio del 1879.

Il cartone animato, mandato in onda per più di quarant’anni, ha appassionato generazioni di bambine e bambini mostrando la figura di una donna che sfida le convenzioni sociali e lotta contro pregiudizi e ingiustizie per portare il suo Paese verso la libertà.

…e la mostra

La mostra milanese propone ai suoi avventori un doppio viaggio: quello alla scoperta del cartone animato e quello che ripercorre gli eventi storici davvero accaduti e che hanno portato allo sviluppo dell’anime.

Al centro, i sentimenti profondi che hanno animato la storia: l’amicizia con Maria Antonietta, l’amore per Andrè Grandier, il rigore della divisa e la voglia di libertà di una eroina che ha ispirato moltissimi giovani spettatori.

Il tutto viene raccontato attraverso l’esposizione di moltissimi oggetti legati al cartone – album di figurine, poster, gadget originali, fumetti, ricostruzioni di abiti d’epoca, illustrazioni, pupazzi e molto altro.

Il biglietto di ingresso al museo costa 8 euro (5 euro ridotti). La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 14:00 alle 19:00. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della struttura.

Fonte: Museo Del Fumetto – Milano