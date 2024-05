“Jago Into The White”: arriva nelle sale il documentario sul rivoluzionario scultore Jago

Un documentario che racconterà due anni di lavorazione del marmo per dar vita a “La Pietà”, permettendo di osservare da vicino il processo creativo di Jago

“Jago Into The White” porta sul grande schermo la straordinaria storia dello scultore italiano Jago, pop star con oltre un milione di follower e acclamato come il “nuovo Michelangelo” per la sua rivoluzionaria interpretazione della scultura nel 21° secolo.

Il documentario, diretto da Luigi Pingitore e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2024, sarà nelle sale il 18 e il 19 giugno come primo evento della Stagione 2024 OFF della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital.

La pellicola cattura l’artista mentre lavora alla creazione della sua opera più recente, “La Pietà”, nel suo studio diventato museo a Napoli. Per due anni, le telecamere hanno seguito da vicino Jago nel suo intenso confronto con il marmo, testimoniando il suo approccio fisico e animale alla scultura. Pingitore ha sottolineato il rapporto quasi agonistico di Jago con il materiale, descrivendo il suo lavoro come una lotta sul ring, dove maestria tecnica e sudore si equivalgono.

Il documentario permette di entrare nel processo creativo dell’artista

Il documentario offre uno sguardo intimo nel processo creativo dell’artista, mostrando come trasformi il marmo da materia fredda e grezza in un’opera d’arte vibrante e espressiva. Jago stesso si è espresso con gratitudine riguardo al film, riconoscendo la rarità di potersi vedere attraverso gli occhi di un’altra persona. Abituato alla ribalta e alle sfide del mondo dell’arte, l’artista ha accolto il documentario come un’opportunità unica di introspezione e comprensione.

La sua presenza nell’arena artistica è sempre stata accompagnata da un forte senso di consapevolezza dell’energia che pervade vita e arte. Jago comprende che l’arte non è solo la testimonianza di ciò che siamo, ma anche un esercizio di immaginazione su ciò che possiamo diventare.

La sua filosofia artistica si fonda sull’integrazione tra vita ed espressione creativa, aprendo nuove prospettive sul potenziale umano attraverso l’arte. Per questo “Jago Into The White” non è solo un documentario sulla vita e sul lavoro di uno scultore straordinario, ma anche un’esplorazione più ampia dei legami profondi tra l’arte e l’esistenza umana.

Con una sensibilità unica e un talento innegabile, Jago continua a stupire il mondo dell’arte con la sua visione e la sua abilità tecnica, dimostrando che l’arte può essere un ponte verso la comprensione di sé e del mondo che ci circonda, e con questo documentario potrà farsi conoscere ancora di più.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Jago Into the White

Ti potrebbe interessare anche: