Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega 2024: “userò la mia voce in difesa dei diritti delle donne”

Donatella Di Pietrantonio con 189 voti si è aggiudicata il Premio Strega 2024 con il suo libro dedicato alle sopravvissute in cui parla della violenza di genere

Donatella Di Pietrantonio ha trionfato al Premio Strega 2024 con il suo romanzo “L’età fragile” (Einaudi), ottenendo 189 voti. La scrittrice, già vincitrice dello Strega Giovani 2024, era stata considerata la favorita fin dall’inizio. Il suo libro, dedicato alle sopravvissute ed ispirato a un caso di cronaca, esplora il rapporto tra una madre, Lucia, e la figlia ventiduenne Amanda, sfidando gli stereotipi sulla vita nelle piccole comunità provinciali e ambientandosi nel contesto della pandemia.

Di Pietrantonio, che ha continuato a esercitare la professione di dentista pediatrica, ha affrontato anche il tema della violenza di genere nel suo romanzo, ispirandosi a un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1997 in Abruzzo, sua terra natale. La scrittrice, emozionata e raggiante, ha dichiarato:

Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati.