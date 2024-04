Distruggono rocce di 140 milioni di anni, ricercati i due turisti vandali negli Stati Uniti

Alcuni turisti negli Stati Uniti hanno distrutto rocce antiche milioni di anni di un parco nazionale causando danni irreversibili. Al momento sono ricercati

Due visitatori ripresi in un video hanno distrutto antiche formazioni rocciose sul Lago Mead. Siamo negli Stati Uniti e qui, all’interno del parco Redstone Dunes Trail, in Nevada, due turisti hanno pensato bene di scalare le imponenti formazioni rocciose color ruggine e di spingere a terra larghe lastre di arenari. La pietra cade e si sbriciola rovinosamente in polvere.

I ranger del parco sono ora alla ricerca dei due vandali e rischiano una sanzione salata e fino a sei mesi di carcere. Il motivo? Hanno praticamente distrutto rocce millenarie risalenti a circa 140 milioni di anni fa, situate nella suggestiva cornice del parco Redstone Dunes Trail.

Perché mai dovresti fare una cosa simile a questa zona così bella? È uno dei miei posti preferiti nel parco e lassù lo stanno distruggendo. Non lo capisco, dice il portavoce dell’area ricreativa John Haynes.

Il National Park Service chiede a chiunque possa essere in grado di aiutare a identificare i “sospetti di vandalismo” di chiamare o inviare un messaggio alla Tip Line del National Park Service.

L’area ricreativa nazionale di Lake Mead, fondata nel 1936, è di oltre 6mila km quadrati. Corre lungo il fiume Colorado, dall’estremità occidentale del Parco Nazionale del Grand Canyon fino a sotto alla diga di Davis. Secondo il National Park Service, le formazioni di arenaria sul Redstone Trail sono state modellate nel tempo dalle forze geologiche delle dune di 140 milioni di anni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: