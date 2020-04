Che foto ha scattato la Nasa il giorno del tuo compleanno? #Hubble30

Gli occhi elettronici della Nasa sono sempre al lavoro. Uno di questi è il telescopio spaziale Hubble. Per celebrarne i 30 anni di attività la Nasa ha lanciato un’insolita iniziativa: “Che cosa ha visto Hubble per il tuo compleanno?”

I telescopi spaziali in questi anni ci hanno regalato immagini mozzafiato dal profondo dell’universo. Giorno per giorno hanno scattato foto degli angoli più remoti. Così fa Hubble che esplora il cosmo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Nella sua trentennale missione, ha osservato alcune affascinanti meraviglie ogni giorno dell’anno, compreso quello del nostro compleanno.

Lanciato in orbita nel 1990, Hubble è riuscito a osservare oggetti cosmici misteriosi che altrimenti non avremmo mai visto. E li ha portati a casa nostra, alla portata di tutti. Oggi possiamo ammirare non solo stelle ma anche galassie e supernovae. Con uno specchio di 2,4 metri di diametro, i 5 strumenti principali dell’Hubble sono in grado di vedere nel vicino ultravioletto, nel visibile e nel vicino infrarosso. Trovandosi in un’orbita esterna, al di fuori dalla distorsione dell’atmosfera terrestre, esso è stato in grado di ottenere immagini a risoluzione estremamente elevata, aiutando gli astrofisici a determinare, tra le altre cose, il tasso di espansione dell’Universo.

Per questo la Nasa ha deciso di festeggiarne degnamente i 30 anni con un compleanno social. Cliccando qui e inserendo mese e giorno di nascita, è possibile ammirare la foto scattata da Hubble per il nostro compleanno accompagnata da un identikit e da una spiegazione.

“Condividi i risultati con i tuoi amici sui social media usando #Hubble30” invita la nasa.

Abbiamo fatto la prova con il compleanno di Greenme, il 10 marzo, e il risultato è stata una bella immagine del pianeta Marte, la più nitida mai ottenuta nella storia: “Questo straordinario ritratto è stato realizzato con l’HST Wide Field Planetary Camera-2 (WFPC2) il 10 marzo 1997, poco prima dell’opposizione su Marte, quando il pianeta rosso fece uno dei suoi passaggi più vicini alla Terra (circa 100 milioni di km)” spiega la Nasa. Lo scatto fu ottenuto l’ultimo giorno della primavera marziana nell’emisfero settentrionale, poco prima del solstizio d’estate. Tra le altre immagini che potrete ottenere vi è anche una delle più belle di sempre, quella della galassia a spirale M83 che contiene al proprio interno migliaia di ammassi stellari, centinaia di migliaia di singole stelle e “fantasmi” di stelle morte, resti di supernova. Studiando proprio i resti di supernova, gli astronomi possono comprendere meglio la natura delle stelle che sono esplose disperdendo nella galassia elementi chimici che contribuiranno alla nascita di nuove corpi celesti.

Provate anche voi e preparatevi ad ammirare le meraviglie più nascoste del nostro universo.

Fonte di riferimento: Nasa

