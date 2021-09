Autunno, eccolo: tutto quello che non sapevate (FORSE) sulla data dell’equinozio

Autunno, ormai ci siamo. Tra qualche giorno la nuova stagione arriverà ufficialmente scalzando l’estate.

Il momento esatto sarà il 22 settembre alle ore alle 21.21 ora italiana. Da quel momento saremo ufficialmente in autunno. Nel giorno dell’equinozio d’autunno, quello in cui la durata del giorno equivale a quella della notte, come accade anche all’arrivo della primavera.

Dal 22 in poi le giornate, o meglio le ore di luce, inizieranno ad accorciarsi fino a raggiungere il minimo il 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno.

La data dell’equinozio d’autunno però non è sempre la stessa. A volte è il 22, altre il 23 settembre. Ma c’è una curiosità che non tutti conoscono. Se per gli astronomi, l’ultimo giorno d’estate è il 21 settembre nell’emisfero settentrionale, per i meteorologi l’ingresso dell’autunno non è il 22 ma il 1° settembre.

Ma come viene decisa la data di ogni autunno?

Astronomi e meteorologi usano diversi modi per decidere le date delle stagioni. I meteorologi usano il calendario gregoriano per dividere l’anno in quattro periodi uguali. Ciò significa che l’autunno inizia il 1° settembre e finisce il 30 novembre.

Dal canto loro, gli astronomi basano le loro stagioni su eventi celesti, e nel caso dell’autunno, la data viene decisa quando le ore di luce del giorno e quelle di buio sono perfettamente identiche. Ciò accade solitamente il 22 settembre.

C’è un terzo modo per determinare quando inizia l’autunno ed è utilizzato da coloro che studiano la fenologia, ossia la branca della biologia che studia i rapporti tra fattori climatici e cicli di vita degli animali. Essi guardano ai cambiamenti nel mondo naturale per determinare le stagioni.

Siete pronti ad accogliere una delle stagioni più colorate e suggestive dell’anno?