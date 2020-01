Strofinacci svedesi: i panni resistenti e compostabili alternativi a carta assorbente e microfibra

I panni o strofinacci svedesi sono una soluzione efficace, economica ed ecologica per la pulizia della casa. A vederli sembrerebbero delle normali spugnette da cucina, ma a differenza di queste, spesso realizzate con materiali scadenti e in Cina, sono sono ultrassorbenti, resistenti e biodegradabili. Inoltre asciugano in fretta, sono igienici e non fanno la muffa.

Gli speciali strofinacci svedesi possono sostituire spugne in microfibra, carta assorbente usa e getta e panni in pelle utilizzati per le pulizie.

Cosa sono i panni svedesi

I panni svedesi sono stati ideati nel 1949 dall’ingegnere svedese Curt Lindquist, che ha messo a punto un prodotto all’epoca innovativo, realizzato esclusivamente con materiali vegetali e biodegradabili.

Gli speciali strofinacci svedesi sono infatti prodotti per il 70% in cellulosa e per il restante 30% in cotone, dunque sono completamente naturali.

Grazie alla loro formulazione, i panni svedesi non sono solo resistenti, molto assorbenti e durevoli, ma anche ecologici e igienici.

Ogni strofinaccio misura circa 20 centimetri per 17 e può essere utilizzato fino a dodici mesi per asciugare stoviglie e superfici e nelle pulizie domestiche, dal lavaggio dei piatti alla detersione del bagno, dei vetri e delle piastrelle.

Caratteristiche dei panni svedesi

I panni svedesi possiedono numerosi vantaggi rispetto ad altri prodotti simili meno sostenibili.

Innanzitutto, questi strofinacci sono altamente assorbenti e, in circa 20 centimetri per 17, riescono a contenere liquidi fino a 15 volte il proprio peso.

A differenza di altri prodotti come la carta assorbente, gli strofinacci svedesi sono più durevoli e sono riutilizzabili fino a 10 o addirittura 12 mesi: in questo modo, un solo panno può svolgere il lavoro di circa 17 rotoli di carta assorbente, con un enorme risparmio in termini di denaro speso e di produzione di rifiuti.

Grazie alla loro particolare composizione e al fatto che asciugano in fretta dopo l’uso, gli strofinacci svedesi assicurano una maggiore igiene rispetto alle spugne per i piatti, agli strofinacci in cotone e ai panni in altri materiali: hanno meno probabilità di ospitare germi e batteri, sono resistenti alla muffa e non producono cattivi odori nemmeno dopo numerosi utilizzi.

Gli strofinacci svedesi sono infine biodegradabili e compostabili poiché realizzati con materiali completamente vegetali e naturali e privi di inchiostri, coloranti o altri ingredienti inquinanti.

Come si utilizzano i panni svedesi per le pulizie di casa

I panni svedesi sono estremamente versatili e possono sostituire la carta assorbente usa e getta, la spugna per lavare i piatti, i panni in microfibra e gli strofinacci per pulire o asciugare.

Possono essere utilizzati asciutti o leggermente umidi per raccogliere liquidi, asciugare piatti e stoviglie e pulire vetri e specchi senza lasciare ombre e aloni.

Una volta bagnati, i panni svedesi si possono utilizzare con il detersivo anche per lavare i piatti a mano e per detergere tutte le superfici lavabili della casa, inclusi sanitari, rubinetti e piastrelle.

Come lavare e igienizzare gli strofinacci svedesi

Dopo l’uso, i panni svedesi possono essere lavati a mano, sulla griglia superiore in lavastoviglie oppure in lavatrice: in questo ultimo caso, gli strofinacci resistono fino a 50 lavaggi e non rilasciano particelle inquinanti nell’ambiente, come invece avviene per i panni in microfibra.

I cicli di lavaggio vanno effettuati solo con il detersivo e senza ammorbidente e gli strofinacci devono essere lasciati asciugare all’aria, non nell’asciugatrice. Altra particolarità degli strofinacci svedesi è che asciugano particolarmente in fretta.

Chi possiede il microonde, può sterilizzare i panni svedesi grazie inserendoli all’interno dell’elettrodomestico quando sono ancora bagnati.

Quando non sono più utilizzabili, gli strofinacci svedesi possono essere gettati nella raccolta differenziata dell’organico o direttamente nel compost.

Dove trovare i panni svedesi

I panni svedesi sono prodotti e venduti da diverse aziende tra cui la Swedish Wholesale, che li vende in pacchi da 10 a circa 18 euro, l’americana Wet-it! che commercializza coloratissimi strofinacci svedesi a circa 6 dollari l’uno e si trovano facilmente online su vari siti e-commerce.

Sebbene siano in commercio da circa 70 anni e nonostante gli innumerevoli vantaggi, gli strofinacci svedesi non sono molto conosciuti e solo ultimamente si inizia a parlare di questo prodotto, probabilmente anche grazie a una maggiore sensibilità verso l’ambiente.

