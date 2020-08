EcoBoat: in Camerun le bottiglie di plastica diventano barche ecologiche per i pescatori

View this post on Instagram

©2017, aventure en mer dans un #ecoboat de @madiba_nature __ First experience in the Ecoboat ride at sea in Kribi in 2017. __ The idea behind this brilliant innovation is to keep our environment free from #plasticpollution by collecting & recycling #plasticbottles waist and turning it into #ecofriendly objects. ___ For more, visit www.madibanature.com ___ #cameroon #cameroun #genius #creativity #innovation #innovators #youthinenvironment #environmentalist #recycle #waist #circulareconomy #camerounais #keepclean #uicn #sdgs #sdgs2030 #africa #african #investor