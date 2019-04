Sacchetti biodegradabili intatti anche dopo quasi 3 anni. Lo studio che attacca le bioplastiche

Quanto dura un sacchetto in mare? Questo esperimento ha confrontato 5 tipi di sacchetti, da quelli in plastica pura a quelli compostabili...

Sacchetti biodegradabili di nuovo nella bufera. Dopo la querelle sul famoso costo nei supermercati e non solo, adesso una ricerca dell’Università di Plymouth, mette addirittura in discussione la loro biodegradabilità. Vediamo cosa sta succedendo e come stanno le cose.

Durante un esperimento, i ricercatori dell’Università di Plymouth con l’International Marine Litter Research Unit, hanno provato a sotterrare nel suolo e in un ambiente marino, cinque diversi tipi di sacchetti: uno biodegradabile, uno compostabile, uno in in polietilene ad alta densità, un sacchetto di plastica convenzionale e due tipi di sacchetti oxo-biodegradabili.

I risultati dell’esperimento sono stati pubblicati sulla rivista Environmental Science and Technology con tanto di foto. Nello specifico i sacchetti sono stati seppelliti nel terreno e immersi nell’acqua del mare. Il sacchetto compostabile in acqua si è degradato dopo appena tre mesi, mentre nel suolo tutti i sacchetti dopo 27 mesi non erano del tutto degradati. Dopo 9 mesi di esposizione all’aria aperta, sempre secondo i ricercatori, i sacchetti si sono disintegrati in frammenti.

“Non è quindi chiaro che le formulazioni oxo-biodegradabili o biodegradabili forniscano tassi di deterioramento sufficientemente avanzati da risultare vantaggiosi nel contesto della riduzione dei rifiuti marini, rispetto ai sacchi tradizionali”, scrivono nello studio i ricercatori.

Un’affermazione che fa tanto discutere in un momento storico in cui la lotta alla plastica è al centro del dibattito internazionale. Ma mentre siamo invasi dalla plastica, si fa la guerra al biodegradabile. Curioso.

“Quando leggiamo biodegradabile, pensiamo giustamente che si degraderà più rapidamente delle borse convenzionali. Ma, dopo almeno tre anni, come mostra la nostra ricerca, ciò non avviene”, si legge ancora nello studio condotto da Richard Thompson, che non è nuovo ad attacchi di questo tipo.

“Con questa ricerca dimostriamo che i materiali testati non presentavano nessun vantaggio consistente, affidabile e rilevante nel contesto dei rifiuti marini”, dice ancora.

Per onor di cronaca ricordiamo che sacchetto biodegradabile non significa che lo si può gettare in mare, sotterrare nel suolo e abbandonare nella natura. Esistono parametri ben precisi che definiscono un sacchetto biodegradabile o compostabile. La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è data da un processo di valutazione in un ambiente a determinate condizioni, come ci conferma Novamont, l'azienda italiana che ha brevettato il mater-bi, che sta già preparando una nota ufficiale a replica dello studio, ma che ci anticipa telefonicamente che la ricerca è molto deficitaria oltre che l’ennesimo attacco gratuito verso materiali che possono effettivamente ridurre l’immissione di plastica nell’ambiente.

Sul tema è intervenuto anche Clean Sea Life che ribadisce il fatto che i sacchetti durano per tanto tempo nell'ambiente e allora il monito è proprio quello di usarne il meno possibile. L'associazione tende a precisare:

"Ricordiamo che quelli biodegradabili e compostabili si distruggono completamente e velocemente solo negli impianti di compostaggio industriale. Quindi ok utilizzarli per l’umido, ma attenzione sempre perché se finiscono nell’ambiente ci rimangono per molto tempo: abbastanza per far male a qualcuno".

Non dimentichiamoci, infine, che i sacchetti di plastica lasciati nell'ambiente nel giro di qualche mese tendono a sbriciolarsi in microplastiche che diventano deleterie e mortali per la flora e per i nostri amici animali.

Rimaniamo in attesa della replica di Novamont e di Assobioplastiche.

