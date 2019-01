Gesti che non ci costano nulla possono in realtà salvare la vita a tanti animali. Come ad esempio quello di tagliare gli anelli di plastica delle bottiglie o l’involucro delle lattine che molte volte, diventano trappole mortali per uccelli, tartarughe, pesci e via dicendo.

Secondo lo studio intitolato “The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics”, realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation tra 35 anni, gli oceani potrebbero contenere addirittura più bottiglie di plastica che pesci.

Ma già adesso, ci sono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica, per cui, se entro il 2025 non verranno attuate strategie efficaci contro l’inquinamento marino, gli oceani conterranno 1,1 tonnellate di plastica ogni 3 tonnellate di pesce fino ad arrivare al sorpasso della plastica sui pesci.

Cosa significa questo? Che tartarughe, pesci, foche, uccelli marini, ma anche altri animali continueranno ad essere le vittime dei nostri rifiuti.

Foto

Il danno devastante provocato dagli anelli in plastica per lattine, quelle delle bottiglie non è, purtroppo, una novità. Questi imballaggi minano alla sopravvivenza di numerose specie perché divento dei veri e propri cappi che portano al soffocamento. Senza contare che la plastica, scambiata per cibo, viene anche ingerita al punto che secondo uno studio effettuato da Greenpeace oggi circa il 70% degli uccelli marini e l’80% delle tartarughe marine mangia microplastiche.

Un vero e proprio flagello ambientale, di cui si parla troppo poco, che ha contribuito all'inquinamento plastico degli oceani e ha messo in pericolo la vita marina e terrestre.

Ancora oggi, infatti, gli animali continuano a fare i conti con gli anelli. Nel migliore dei casi riescono a liberarsi da soli, ma più spesso restano impigliati o peggio soffocati.

Per evitare tutto ciò basta un semplice gesto: la prossima volta taglia gli anelli di bottiglie e lattine, potresti salvare una vita e contribuire alla fine di immagini come queste. Ricordiamo che la stessa regola vale per le lanterne cinesi e per i palloncini che non andrebbero mai lanciati perché finiscono in mare e sulle spiagge:

Foto

Foto

Foto

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto cover