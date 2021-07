Ecofuturo 2021: al via oggi a Padova il festival delle ecotecnologie

APERTURA FESTIVAL ECOFUTURO

Ottava edizione della grande di idea di @Jacopo Fo, il Festival delle eco-tecnologie, #Ecofuturo. Quest’anno in versione ibrida con eventi in presenza, dirette streaming ed eventi in realtà virtuale. Un pianeta rinnovabile è possibile e urgentissimo. E così l’uso di energia in modo efficiente e sostenibile. Un’energia per tutti con la nuova era dei prosumer.

Posted by EcoFuturo Festival on Tuesday, July 13, 2021