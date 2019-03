Il mare protagonista di Fa' la cosa giusta 2019! a Milano dall'8 al 10 marzo

Anche quest'anno si svolgerà a Milano Fa' la cosa giusta 2019!: la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma dall'8 al 10 marzo.

Per quest'edizione il Mare sarà il protagonista della Fiera, con un palinsesto di incontri e una piazza tematica dedicata, un progetto che è stato chiamato: "Il Porto di Fa' la cosa giusta!

Del problema dell’inquinamento da plastica, monouso e non solo, si parlerà all'interno de Il Porto di Fa' la cosa giusta!: si discuterà dell’emergenza in atto e dello stato di salute in cui versa l'ecosistema marino e i corsi d'acqua e delle buone pratiche per provare a risollevare questa situazione d’emergenza.

Il cambiamento climatico e l’inquinamento da plastica hanno quindi conseguenze concrete e immediate sulle nostre risorse naturali. Anche la sussistenza delle piccole comunità di pesca è sempre più messa a dura prova.

Eppure l’Italia presenta anche casi di eccellenza per la produzione ittica e di prodotti che dalla vicinanza al mare, fiumi o laghi traggono la loro unicità; per associazioni di tutela dell’ecosistema e delle acque; per la promozione di turismo lento sui corsi d’acqua.

I numeri ci dicono che il problema dei rifiuti, nei mari e sulle spiagge, ha assunto ormai proporzioni preoccupanti. Si calcola, infatti, che oltre sei milioni di tonnellate di materiali solidi e pericolosi di origine umana vengono scaricati ogni anno nei mari del mondo.

Durante la fiera verranno trattati i seguenti ambiti tematici:

"Emergenza plastica nei mari e negli oceani",

"Pesca sostenibile"

"Corsa alle risorse sottomarine"

"Privatizzazione delle coste"

"Mare e stile di vita"

"Cambiamenti climatici"

Tutti gli appuntamenti avranno luogo dall’8 al 10 marzo, ne Il Porto di Fa’ la cosa giusta! Per il programma completo clicca qui!