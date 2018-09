Scrittori di Classe, torna l'appuntamento col concorso nazionale di scrittura creativa dedicato a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'iniziativa, promossa da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola, quest'anno è dedicata all'ambiente.

Non a caso il testimonial è Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Un modo per avvicinare ancora di più i giovanissimi ai grandi valori dell’ecologia e del rispetto per la natura, facendo loro capire l’importanza di proteggere e salvaguardare il pianeta Terra.

Come per le passate edizioni, i ragazzi dovranno scrivere dei racconti scegliendo un tema. Gli 8 racconti elaborati entreranno a far parte di una collana di libri firmata Geronimo Stilton e WWF presente in tutti i punti vendita Conad.

A chi è rivolto il concorso

Potranno partecipare scrivendo un racconto i bambini che frequentano le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private paritarie.

Elaborati

Ogni classe partecipante dovrà scegliere uno degli 8 incipit e scrivere un racconto di lunghezza non superiore alle 10.000 battute, spazi inclusi che dovrà rigardare il tema scelto. L'insegnante referente dovrà poi caricare il racconto su www.insiemeperlascuola.it, nell’area riservata della classe. Dopo il caricamento del lavoro, un sistema automatico assegnerà alla classe, in modo casuale e anonimo, 3 racconti di altre classi in gara, simili ma con incipit diverso dal proprio. Per poter entrare in classifica, ogni classe dovrà valutare tutti e 3 i lavori ricevuti.

Classifica e vincitori

Grazie alla media dei voti ricevuti dalle altre classi, ogni lavoro totalizzerà un punteggio dal quale poi verrà prodotta una classifica per ogni incipit. I primi 10 racconti classificati per ogni incipit verranno consegnati a una speciale giuria che deciderà quali gli 8 migliori (uno per incipit) da trasformare in libri.

Tempi e modalità di iscrizione

L’iscrizione delle classi è obbligatoria e va fatta entro il 20 novembre 2018 sul sito www.insiemeperlascuola.it attraverso il codice meccanografico della scuola e la relativa password, a disposizione di tutti gli insegnanti.

Tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione personalizzato e 300 buoni omaggio per il catalogo Insieme per la Scuola 2019.

Le 10 finaliste per ogni incipit (fatta eccezione per le 8 classi vincitrici) riceveranno 2.000 buoni omaggio per il catalogo Insieme per la Scuola 2019. Le 8 classi vincitrici potranno scegliere un premio dal catalogo Insieme per la Scuola 2019. In più, oltre alla soddisfazione di vedere il proprio lavoro trasformato in un vero libro, trascorreranno una giornata in compagnia di Geronimo Stilton.