Le energie rinnovabili superano le fossili per la prima volta in Europa (anche grazie al coronavirus)

Questo 2020 che, a partire da marzo, ha preso una piega decisamente poco piacevole a causa della pandemia, riserva comunque qualche gradevole sorpresa. Un nuovo studio ha evidenziato che, nei primi 6 mesi dell’anno, le energie da fonti rinnovabili hanno superato le fossili in Europa.

A rendere pubblica questa interessante novità è uno studio condotto dal think tank sul clima Ember.

NEW REPORT | #Renewables beat #fossilfuels for the first time in Europe!

Coal-fired electricity reaches historic low in the first half of 2020, squeezed on two fronts by growth in wind and solar and falling demand due to COVID-19 lockdowns.https://t.co/tryivHvm7S pic.twitter.com/Ufu48GrpjC

— Ember (@EmberClimate) July 22, 2020