Energia pulita anche in vacanza: con questo generatore solare portatile, emissioni ZERO e silenzioso resterai carico ovunque

Piccola nelle sue dimensioni, ma grande e verde nelle sue prestazioni, la Bluetti AC200P è una versatile centrale elettrica solare portatile, silenziosa ed efficiente che offre 2000W di potenza. Non perdetevi l’incredibile offerta!

Una soluzione innovativa e sostenibile per creare energia pulita arriva da Las Vegas: la Bluetti AC200P, una centrale elettrica, facilmente trasportabile, progettata sia per uso interno che esterno che, sfruttando l’energia solare, offre una capacità di 2000Wh, in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

Grazie alla sua enorme capacità può infatti, qualsiasi sia la tua necessità, dare energia a diversi tipi di dispositivi elettrici: da un cellulare o un computer ad un frigorifero domestico, dalla macchina da caffè a un climatizzatore portatile. Questa station power è una fantastica soluzione perfetta per il camper, il campeggio, nei casi di emergenza durante le interruzioni di corrente prolungate o per l’uso domestico, e contribuisce ad abbassare la bolletta della luce e raggiungere una maggiore indipendenza energetica.

Senza rumori ed emissioni, invece di usare un macchinario inquinante e fastidioso che richiede un’alta manutenzione, potrete fare affidamento sull’energia solare e avere un kit facile da trasportare, con un’incredibile quantità di potenza e 13 prese.

Cos’è un generatore solare?

Un generatore solare è esattamente la stessa cosa di un generatore convenzionale, ovvero un sistema di alimentazione portatile. La differenza? L’AC200P è pulita, efficiente e intelligente. Infatti al posto della benzina o del diesel, utilizza i pannelli solari per catturare l’energia del sole, immagazzinandola in una batteria in modo che sia disponibile quando necessaria.

Con un peso di circa 27 kg e delle misure contenute che non superano i 28 centimetri di altezza né i 42 di lunghezza, può essere trasportata facilmente. La sua versatilità risiede anche nelle opportunità che offre, infatti è dotata di 2 prese AC, 4 porte USB-A, 1 ingresso USB-C, 2 porte ricarica wireless, una presa 12V/10A, due prese 12V/3 e grazie alla sua presa da 12V/25, persino i proprietari di veicoli elettrici possono beneficiare di questa stazione di ricarica portatile.

Con tutte queste dotazioni si potrebbe pensare che sia difficile da utilizzare, invece tutto il contrario. Anche grazie al suo smart touch display che in tempo reale mostra corrente, tensione, potenza, temperatura e stato di ricarica, il suo utilizzo è molto semplice. Gli utenti possono modificare in modo indipendente la tensione di uscita, la frequenza e la modalità di ricarica.

…e per ricaricarlo?

Anche questo è molto semplice e offre diverse modalità, tra cui:

Pannelli solari: con una potenza massima di 700W rimane il modo più veloce e green, caricando totalmente l’unità in circa 3,5 ore. Energia pulita e gratuita!

Corrente elettrica: si può usare una normale presa a muro e con il blocco di alimentazione CA da 500W dovrebbe ricaricarsi in circa 5 ore.

Energia cinetica: ha anche la possibilità di ricaricarsi con l’auto in moto, ovvero sfruttare l’energia generata dal veicolo per poterlo caricare mentre ti sposti da un punto all’altro, qui i tempi aumentano arrivando a 14 ore con una sorgente 12V e circa 7 ore con una sorgente 24V.

Gli ingressi di alimentazione possono essere combinati per ridurre i tempi di ricarica, ad esempio combinando i pannelli solari alla corrente elettrica in solo due ore la vostra centrale elettrica portatile è completamente carica.

L’energia rinnovabile di Bluetti in offerta

Con oltre 10 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di energia verde, Bluetti si impegna sempre a creare soluzioni di accumulo di energia stabile, pulita e silenziosa volta a combattere interruzioni, sprechi energetici e inquinamento ambientale.

Per portare le rinnovabili all’interno della vostra quotidianità, potete approfittare fino al 20 luglio dello sconto del 15% per il generatore solare offerto dall’azienda per la stagione europea del campeggio 2021, passando così dal prezzo di €1999 a €1699 e risparmiando ben 300€. Visitate il sito bluetti.eu per avere maggiori informazioni e accedere all’offerta. Nel caso non possediate i pannelli solari o quelli che avete non siano compatibili, potete optare per comprarli insieme.

Per andare verso una transizione energetica, il sole si presenta come il vero protagonista e l’AC200P ne è la conferma.