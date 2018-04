Leonardo DiCaprio, sempre lui. L'attore americano è appena entrato a far parte di Kingo, azienda del Guatemala che da tempo fornisce kit di energia solare a basso costo e off-grid alle comunità che altrimenti non avrebbero accesso alla rete elettrica. DiCaprio è diventato investitore e membro del consiglio di amministrazione.

In un mondo in cui 1,2 miliardi di persone vivono senza accesso all'elettricità, Kingo accende letteralmente la luce e lo fa usando tecnologie basate sulle energie pulite, economicamente anche più accessibili.

La povertà energetica rappresenta una delle sfide più grandi che l'umanità deve affrontare. Come sottolinea anche Kingo, esiste una chiara correlazione tra accesso all'elettricità e lo sviluppo. Eppure, circa il 17% della popolazione mondiale vive ancora al buio. I villaggi privi di rete hanno un minore grado di istruzione e una maggiore povertà. Inoltre, devono fare ricorso ad alternative energetiche più costose (cherosene/diesel) e inquinanti.

Per questo Kingo offre dei sistemi basati sull'energia solare destinati alle popolazioni offgrid di tutto il mondo. I sistemi Kingo combinano un modulo fotovoltaico installato sul tetto della famiglia e una piccola batteria che consente agli utenti di consumare energia sul posto. Rispetto alla maggior parte delle soluzioni off-grid esistenti, il modello prepagato di Kingo non richiede prestiti, costi di installazione e di manutenzione e consente agli utenti di acquistare energia elettrica in base al proprio consumo.

Attualmente a utilizzare i sistemi di Kingo sono circa 60.000 famiglie in tutto il mondo ma ogni mese ne vengono aggiunti altri 7.000. La società punta a fornire energia pulita a 500 milioni di persone entro il 2035. E il sostegno di Leonardo DiCaprio non potrà che essere d'aiuto.

“ L'energia solare è la chiave per un futuro senza combustibili fossili e la tecnologia di Kingo contribuirà a consentire un ampio uso di energia pulita in tutto il mondo in via di sviluppo. Sono orgoglioso di investire in Kingo mentre cerca di sradicare la povertà energetica, e non vedo l'ora di diventare consulente dell'azienda” sono le parole dell'attore.

“Siamo onorati di avere Leonardo DiCaprio tra noi, una persona seriamente impegnata ad affrontare le sfide climatiche e legate all'ambiente, pronta ad investire in Kingo e far parte del nostro consiglio” , ha dichiarato Fermín Rodriguez di Kingo.

Garantire a tutti l'accesso all'energia, sfruttando le potenzialità delle rinnovabili. Leonardo DiCaprio ci crede davvero.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso