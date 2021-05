L’esilarante (quanto triste) reazione dei suricati che vedono un gatto per la prima volta

Cosa accade quando un gruppo di suricati vede un gatto per la prima volta? La reazione di questi animali è tutto un programma, come dimostra un video che è diventato virale su YouTube.

Il filmato è stato girato in uno zoo di Chelyabinsk, in Russia e mostra questi tenerissimi animaletti intenti a osservare e a seguire ogni passo compiuto dal felino, probabilmente un randagio che si trova a passare davanti alla loro gabbia di vetro. Guardate come reagiscono!

La scena è davvero esilarante e rivela il carattere curioso di questa specie. Ma al tempo stesso fa anche molta tristezza, perché nel loro habitat naturale un gatto non lo avrebbero mai visto. I suricati sono mammiferi molto intelligenti, disciplinati curiosi, non a caso ribattezzati come sentinelle del deserto. Questi animali vivono nelle zone aride dell’Africa e si possono incontrare in aree come il deserto del Kalahari, in Africa meridionale. E, al di là della scena divertente, vederli in una gabbia di uno zoo in Russia è decisamente molto triste…

Fonte: RT YouTube

