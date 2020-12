Vietato cucinare i crostacei vivi, lo stabilisce il nuovo regolamento del comune di Parma

A Parma non sarà più possibile cucinare i crostacei vivi. Lo ha stabilito il nuovo regolamento approvato in Consiglio comunale per il benessere e la tutela degli animali, che l’assessora Nicoletta Paci ha definito uno dei “più avanzati in Europa e nel mondo“, come riporta La Repubblica di Parma. Non si potranno nemmeno bloccare le chele e lasciarli agonizzanti sul ghiaccio.

Il regolamento, fra le altre cose, stabilisce che i proprietari di alcune razze ritenute aggressive dovranno munirsi di patentino, e ha introdotto anche la figura del garante per il benessere animale. Inoltre gli animali trasportati in auto dovranno obbligatoriamente avere la cintura di sicurezza.

Per quanto riguarda invece il collare a strozzo per cani, sarà consentito solo “a veterinari comportamentalisti, educatori o istruttori cinofili“, salvo particolari eccezioni.

FONTE: La Repubblica Parma

