Gli occhi di questo gufo cieco sembrano un cielo stellato (e regalano splendide emozioni)

E’ stato chiamato Zeus, come il dio greco del cielo e del tuono, ma questo Gufo ha qualcosa di veramente unico e speciale: due occhi che sembrano un cielo stellato.

Occhi che sembrano avere la via Lattea al loro interno e fanno di Zeus un esemplare particolare. Questo gufo era stato trovato qualche anno fa, in una veranda della California del Sud.

Stava immobile ferito e cieco, ma i suoi occhi brillavano come stelle. Zeus è stato portato dal veterinario e poi affidato al rifugio Wildlife Learning Center a Sylmar, in California perché in natura, in quelle condizioni, non sarebbe sopravvissuto a lungo.

Zeus, come il dio greco del cielo e del tuono è stato visitato e curato con amore e ancora oggi continua a vivere con altri suoi simili salvati da maltrattamenti o ferimenti, all’interno della struttura.

Come si legge nella scheda dedicata a questo simpatico gufo, viste le sue condizioni di salute, i veterinari hanno ritenuto ce non era possibile rilasciarlo in natura perché incapace di cacciare da solo.

Oggi Zeus è una vera star, con tanto di profilo su Instagram, non rimane che perdersi nei suoi occhi, guardate che meraviglia:

