Il golden retriever più anziano del mondo compie 20 anni!

A 20 anni, August, detto Augie, è il golden retriever più anziano della storia. Esistono molti cani di questa razza che sono riusciti a raggiungere 17 o 18 anni, qualcuno persino 19 anni, ma Augie è il primo golden retriever a raggiungere questa cifra.

Nato il 24 aprile 2000, è stato adottato dalla sua attuale famiglia quando aveva già 14 anni.

Lo scelsero coscienti del fatto che la maggior parte delle persone non avrebbe voluto un cane così anziano, ma non avevano idea del viaggio che avrebbero intrapreso con Augie.

L’hanno portato ovunque, in gita con il camper in tutto il paese, in piscina, nei parchi…

D’altra parte, Jennifer e Steve sono stati premiati con oltre sei anni di amore e lealtà da questo meraviglioso (e ora detentore di record) cane.

Lo hanno festeggiato con una torta di carote adatta ai cani e una “festicciola” con i suoi fratelli golden retriever, Sherman, Belle e Bruce!

Il suo proprietario, Jennifer, dice che ancora è sorprendentemente sano, tranne un piccolo problema renale. Si muove bene e passeggia da solo nel cortile.

Tanti auguri Augie!

