Un minorenne ha ucciso un piccolo di fratino a colpi di ciabatta

Un atto di inaudita violenza. Un piccolo esemplare di fratino è stato ucciso a colpi di ciabatte in spiaggia, al Lido di Spina, nel ferrarese da un ragazzo. Un gesto che lascia sgomenti.

A darne notizia è stata l’Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna (AsOER), con un post su Facebook. Il povero animale è stato ripetutamente colpito con una ciabatta da mare ma per fortuna l’autore di questa crudeltà è stato individuato.

L’uccisione di un fratino è un reato penale. La persona che si è macchiata di questo atto di violenza è stata trovata dai Carabinieri Forestali di Comacchio, titolari dell’indagine.

“L’obiettivo di AsOER non è certamente quello di accanirsi contro un minorenne, ma al contrario quello di informare e coinvolgere il più possibile la popolazione nella tutela di questa specie: non si protegge ciò che non si conosce e che non si ama. Pertanto noi di AsOER invitiamo tutti, anche il responsabile di questo fatto così grave,ad aiutarci nel monitoraggio e nella tutela della nidificazione dei Fratini” ha detto il presidente dell’Assocazione Roberto Tinarelli.