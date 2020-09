Spassose e irriverenti, ecco le foto più divertenti del 2020: gli scatti finalisti del Comedy Wildlife Photography Awards

Anche quest’anno sono stati annunciati i finalisti del Comedy Wildlife Photography Awards e le foto degli animali selezionate finora sono uno spasso.

Il concorso internazionale degli scatti più divertenti, fondato dai fotografi e ambientalisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, si propone l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della conservazione della fauna selvatica. E lo fa in un modo insolito e originale, all’insegna del divertimento.

La selezione finale spetterà proprio a Paul e Tom, affiancati dalla conduttrice tv e scrittrice Kate Humble, dall’attore comico Hugh Dennis, dal fotografo naturalista Will Burrard-Lucas e dal co-fondatore di Amazing Internet Andrew Skirrow.

I vincitori, sia quelli delle singole categorie in concorso, che quelli assoluti, verranno annunciati il 22 ottobre. In palio un safari in Kenya e un trofeo artigianale offerto dall’Art Garage a Dar es Salaam, in Tanzania.

Dalla foca che ride al babbuino infreddolito, dalla tartaruga che sembra inviare un chiaro segnale all’uscello che se ne infischia dei divieti, sono 40 le foto più esilaranti e spassose selezionate tra le quali verrà decretato il vincitore assoluto

Qui alcune delle più belle immagini finaliste che potete ancora votare qui Voi quale trovate più divertente?

FONTI: The Comedy Wildlife

