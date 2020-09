Firenze Flowers Show, chiudono farfalle in una teca al sole: alla liberazione nessuna vola, sono tutte morte

Tenute sotto il sole in una teca di plexiglas, cosicché al momento della liberazione, nessuna farfalla si è alzata in volo. Questo quanto denuncia Patrizia Malizia (e altri lettori) sul gruppo Facebook Insetti e altri artropodi- un fantastico mondo da scoprire.

La vicenda è avvenuta durante il Firenze Flower Show 2020, un evento che si svolto nel fine settimana al giardino Corsini e che tra esposizioni, laboratori ed altro, prevedeva anche un incontro con l’entomologo Gianumberto Accinelli e annessa liberazione di alcune farfalle.

“Le farfalle erano chiuse in una teca di plexiglas e posizionate sotto il sole dalle ore 15:00, la liberazione era prevista per le 15:30. Alle 15:35 segnalo alla sicurezza che le farfalle sono in sofferenza, smuovono un po’ la teca ed inizia la conferenza. Alle 16:05 alzano la teca: nessuna farfalla si alza in volo, questo lo scempio”, scrive Patrizia Malizia che ha denunciato sui social la vicenda.

Ed effettivamente la foto pubblicata, non lascia molto spazio all’immaginazione. Le farfalle sono di fatto morte o quasi. Inevitabile l’indignazione sul web:

“Liberare farfalle ad eventi/matrimoni/comunioni/puttanate varie è da idioti, non finirò mai di dirlo”, scrive un utente. E tanti altri condividono il pensiero:

Abbiamo provato a contattare gli organizzatori del Firenze Flower Show 2020 per chiedere spiegazioni, ma al momento in cui scriviamo non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta.

Fonte: Patrizia Malizia/Facebook

