I cervi che nuotano nel lago abruzzese di San Domenico sono uno spettacolo incredibile (VIDEO)

Spettacolo incredibile a Villalago (AQ), dove alcuni cervi sono stati immortalati mentre con disinvoltura risalgono la corrente del lago di San Domenico per raggiungere il bosco

Villalago è un minuscolo borgo (ospita solo 533 abitanti!) nella provincia dell’Aquila, in Abruzzo, arroccato tra due laghi, quello di Scanno e quello di artificiale San Domenico. Eletto uno dei borghi più belli d’Italia, è pienamente immerso nella natura, fra valli e promontori, e ospita una nutrita comunità di cervi – che spesso, si spingono fino al centro abitato, passeggiando indisturbati per le strade del paese.

Nella giornata di ieri, tuttavia, due appassionati hanno raccolto delle immagini incredibili: alcune cerve, con fusoni (cervi maschi giovani) al seguito, sono state immortalate mentre guadavano il Lago di San Domenico nel tentativo di raggiungere un versante della montagna da risalire. Il branco scendeva lungo il corso del fiume Sagittario e quando ha incontrato il lago ha iniziato a nuotare in maniera naturale e disinvolta fino a raggiungere un’ansa per poi sparire fra gli alberi del bosco.

È la prima volta che si assiste ad uno spettacolo simile in questa zona, un momento della vita dei cervi a cui non siamo abituati: i cervi, infatti, sono soliti correre o zampettare sulla terraferma, e molti non immaginano che in realtà questi animali sono anche abili nuotatori – come dimostra questo video amatoriale, che mostra una decina di cerve adulte nuotare con naturalezza e abilità, come fossero state anatre, senza mostrare paura nei confronti dell’acqua:

Non avrò mai più bisogno di un altro motivo che mi ricordi del perché sono tornato a vivere in Abruzzo.Cerve che nuotano nel lago di San Domenico.Bellezza infinita. Posted by Savino Monterisi on Sunday, October 24, 2021

Questi spettacoli della natura, ambientati tra l’altro in location incontaminate come quella della vallata di Villalago, dovrebbero farci riflettere su quanto sia importante preservare il più possibile gli ecosistemi e gli habitat degli animali, per permettere loro di vivere con libertà la loro esistenza e di regalarci momenti magici come questo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Facebook / Comune di Villalago

Ti consigliamo anche: