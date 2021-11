Barbagianni rimane intrappolato nella colla per catturare topi: “è pericolosa, andrebbe vietata”

“La colla per topi è pericolosa, andrebbe vietata”. La storia del barbagianni salvato in un Centro di Recupero in provincia di Reggio Emilio dopo essere rimasto intrappolato

Questo bellissimo barbagianni è rimasto intrappolato nella colla per catturare topi. Per fortuna, qualcuno lo ha notato e soccorso, portandolo al Rifugio Matildico, Centro Recupero Animali Selvatici in provincia di Reggio Emilia. A raccontare la sua storia anche un post pubblicato sulla pagina Facebook, che mette in guardia:

“La colla per topi fa stragi di piccoli animali, ricci, uccellini, civette e altro. In questo caso è un Barbagianni che è cascato nella trappola, bisogna vietarla”.

Per fortuna, il barbagianni è stato ripulito e verrà liberato. Ma quanti animali non saranno fortunati come in questo caso?

