Una rara aragosta blu non finirà in pentola grazie ai dipendenti di un ristorante che l’hanno salvata

Una rara aragosta blu vivrà la sua vita in un acquario invece di finire in pentola e poi servita al ristorante. Questo grazie ai camerieri di un locale dell’Ohio che hanno notato l’esemplare e l’hanno tratto in salvo.

Mentre si preparavano per il loro turno, alcuni dipendenti del Red Lobster, un ristorante dell’Ohio, hanno notato una strana colorazione blu su una delle aragoste. È un fatto rarissimo, infatti solo un esemplare su 2 milioni ha questa colorazione che è il risultato di un’anomalia genetica.

Dopo aver scoperto il raro crostaceo, che i dipendenti hanno soprannominato Clawde, è stato immediatamente contattato il Monterey Bay Aquarium, che a sua volta ha avvisato del ritrovamento lo zoo di Akron che ha adottato l’aragosta.



È stato purtroppo escluso di rimettere in mare l’aragosta in quanto pericoloso per l’esemplare soprattutto perché potrebbe essere pescato di nuovo (sempre meglio in un acquario che in pentola). Purtroppo però tante altre aragoste, solo perché del colore tradizionale, non hanno la stessa fortuna.

Non è la prima volta che un ristorante si trova alle prese con una rara aragosta blu. Nel maggio 2019, un ristorante del Massachusetts ne aveva trovata una e, anche in questo caso, aveva deciso di “graziarla” affidandola ad un acquario locale.

Alcuni mesi dopo, un pescatore nel Maine catturò una rara aragosta color zucchero filato non una ma ben due volte. E solo un mese dopo, un altro pescatore della zona si trovo tra le mani un’aragosta rossa e nera bicolore (ancora più rara, ne esiste 1 su 50 milioni di esemplari).

Fonte: Facebook / CNN

Leggi anche: