“Sbrigati, amico”: il coyote incita il tasso per entrare insieme nel tunnel

Un’amicizia davvero inaspettata e che fa tanto sorridere. Un coyote entra in un tunnel, poi torna indietro, scruta nell’erba e aspetta qualcuno. Pochi instanti dopo ecco la sorpresa: è un tasso. Si accoda a lui e insieme sgattaiolano via nel buio della notte.

Le immagini a infrarossi non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web. Questo tunnel si trova sotto un’autostrada molto affollata della California, così il coyote incoraggia l’amico tasso molto più lento di lui, a usare questa scorciatoia per evitare pericoli.

Anche se potrebbe sembrare strano, in realtà in natura quello tra coyote e tassi spesso (ma non sempre) è un sodalizio accertato: questi due carnivori mangiano le stesse specie, ovvero roditori e rettili. Eppure non si fanno la guerra, anzi portano avanti un gran lavoro di squadra con la speranza che almeno uno dei due catturi qualcosa. Poi la preda di comune accordo viene divisa.

A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together. 🎥Peninsula Open Space Trust pic.twitter.com/oS9BL5JOoK — Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) February 4, 2020

Hanno due modi di cacciare molto diversi e questo li agevola: i coyote sono agili e veloci, mentre i tassi sono lenti ma hanno zampe molto forti e artigli ben affilati. Insieme diventano quindi imbattibili per le prede che non trovano scampo né in superficie né sottoterra. Probabilmente anche in queste immagini i due sembrano in cerca di qualche preda. Chiaramente la natura è tanto affascinante, quanto spietata e infatti come dicevamo non sempre le due specie vanno d’accordo e si cacciano tra loro. Ma non sembra questo il caso, dove zompettano insieme in cerca di uno spuntino di mezzanotte.

Guardate che simpatici:

