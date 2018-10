Si sa, le api riescono ad arrivare proprio dappertutto, anche nei posti più impensabili. E quando David L. Glover di The Bartlett Bee Whisperer, un servizio di rimozione e trasferimento delle api ha ricevuto quella chiamata, ha proprio rabbrividito, ecco perché!

Questa volta si erano proprio nascoste ben bene, avevano costruito un alveare all’interno di un muro in mattoni, immaginate la disperazione del proprietario. Così per non far male a nessuno l’uomo ha chiamato David L. Glover che di mestiere fa proprio quello di rimozione delle api e il loro trasferimento in posti più idonei.

David dopo che salva le simpatiche api le trasferisce in luoghi da ripopolare per riequilibrare l’ecosistema. L’uomo fa tutto ciò da 9 anni, ma questa volta anche lui era particolarmente incuriosito, così ha deciso di documentare tutto su Facebook e la sua storia ha fatto il giro del mondo!

Guardate bene questo edificio

Sembra un normalissimo muro di mattoni

Ma i raggi infrarossi hanno scoperto qualcosa di sorprendente

Il proprietario di casa ha chiamato la Bartlett Bee Whisperer, un servizio di recupero e trasferimento di api

Perché dietro quei mattoni...

Si nascondeva un gigantesco ALVEARE!!

Guarda il video:

Dominella Trunfio

Foto