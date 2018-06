Una volpe ferita nel bel mezzo della Central Kalahari Game Reserve, in Botswana. Immobile, il piccolo animale si guarda spaesato intorno. Improvvisamente, un leone e una leonessa si avvicinano alla volpe, preda facilissima per il re della foresta. Ma succede qualcosa di inaspettato.

A immortalare il momento è stato Graham Dyer, fotografo naturalista, che in quel momento si trovava proprio nella riserva. L'uomo ha assistito ad una scena straordinaria riuscendo a immortalarla con la sua macchina fotografica.

Un leone e una leonessa si avvicinano circospetti alla piccola volpe ferita. Il finale sembrava già scritto.

La volpe per difendersi da morte certa ha iniziato a ringhiare contro i leoni. Lo ha fatto per circa 5 minuti, ma poi è rimasta in silenzio, forse rassegnata.

“ All'improvviso, tutti i leoni hanno sentito il richiamo lontano degli altri leoni del branco, che litigavano per il cibo. Si sono fermati per un istante e poi sono fuggiti rapidamente verso la direzione dei richiami ” racconta il fotografo.

Salva, quasi per miracolo. Fortunata? Forse. Ci piacerebbe vedere una scena di empatia, ma i due leoni più probabilmente avevano già mangiato. È anche possibile che il richiamo dei loro simili avesse lasciato intuire altrove la presenza di un bottino più ricco.

Resta il fatto che la natura sa sempre stupirci, regalandoci emozioni e insegnamenti per la specie umana.

Francesca Mancuso