Sversamento in mare ad Ischia. Il ministro Costa annuncia: “individuati i responsabili”

Qualche giorno fa una segnalazione alla Guardia Costiera aveva permesso di individuare uno sversamento in mare nella zona di baia di Cartaromana a Ischia. Era stata aperta un’indagine che in breve tempo ha portato i suoi frutti: oggi sono stati individuati i responsabili.

Purtroppo la tanto attesa Fase 2 che ha fatto riprendere diverse attività ha portato come conseguenza nefasta anche la ripresa degli sversamenti in mare e nei fiumi. Vi avevamo parlato del Sarno che nei giorni scorsi aveva cambiato nuovamente colore, tornando nero.

In seguito a questo è nata anche una petizione che chiede di fermare e punire gli scarichi illeciti.

Un altro sversamento di dimensioni inferiori, ma sempre molto grave oltre che illegale, era stato segnalato nei giorni scorsi ad Ischia e precisamente nella baia di Cartaromana.

Oggi è stato il ministro dell’Ambiente stesso, Sergio Costa, tramite Facebook ad annunciare che le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili.



Come ha giustamente ricordato Costa:

“L’allentamento del lockdown non deve coincidere con l’allentamento della tutela ambientale. Non possiamo permettere che queste persone distruggano il nostro Pianeta, non più”