Incendi in Sardegna, un colpo al cuore

Sono ore di enorme tensione in cui si susseguono riunioni tra vertici e unità operative per far fronte all’emergenza, mentre i centralini di Protezione civile e vigili del fuoco vengono contattati ripetutamente dai cittadini. I cambi della direzione del vento rendono le operazioni ancora più complesse: fino ad ora ha soffiato Scirocco, ma il maestrale potrebbe spostare la direzione delle fiamme.

Il presidente della regione vuole chiedere al Governo un sostegno economico immediato per ristorare i danni, e che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un progetto di riforestazione.