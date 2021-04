Il Parco Nazionale della Maiella diventa Geoparco Mondiale dell’UNESCO

Nella giornata dedicata al nostro pianeta, l’Italia riceve un riconoscimento importante da parte dell’UNESCO. Il territorio del Parco Nazionale della Maiella diventa infatti Geoparco Mondiale dell’UNESCO con il nome di Majella Geopark.

Un riconoscimento alla biodiversità e alla ricchezza del territorio quello ricevuto oggi dalla regione Abruzzo e dal Parco Nazionale della Majella, che oggi diventa Geoparco UNESCO. Un traguardo frutto di un cammino iniziato nel 2016 insieme all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, che ha promosso la candidatura del parco a questo prestigioso riconoscimento.

Il riconoscimento è stato possibile dall’elevata geodiversità del territorio in termini di geositi che il Geoparco Majella può vantare, in tutto 95 di cui almeno 22 hanno valore internazionale – fra cui Capo di Fiume (nel Comune di Palena) e il Museo Geopaleontologico Alto Aventino.Oggi alle 14:00 si svolgerà (in maniera virtuale) la cerimonia di benvenuto organizzata dal Global Geopark Network Unesco, che potrà essere seguita gratuitamente dal canale Youtube dell’UNESCO.

Il Presidente del Parco Lucio Zazzara esprime soddisfazione per questo importante traguardo. “Il Parco Nazionale della Maiella riceverà la dichiarazione di Geoparco UNESCO quale patrimonio dell’Umanità per le sue speciali caratteristiche che uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell’uomo e tutta la cultura sviluppata nel tempo. E’ un evento molto importante che metterà molto in vista il nostro territorio con tutto il suo sconfinato patrimonio; ringraziamo quanti, da anni, lavorano per questo risultato“.

Un geoparco è un territorio che possiede un patrimonio geologico particolare ed una strategia di sviluppo sostenibile. Comprende diversi siti geologici di particolare importanza (per bellezza, rarità, valore educativo, per interesse storico o archeologico) collegati fra loro in rete con comuni misure di gestione e di tutela. La missione del geoparco è quella di favorire lo sviluppo economico del suo territorio, grazie a un impatto positivo sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull’ambiente. In Italia esistono ben 10 geoparchi riconosciuti dall’UNESCO – testimonianza del fantastico patrimonio geologico del nostro Paese.

Fonte: ISPRA / Parco Majella

Ti consigliamo anche: