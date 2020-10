L’inquinamento atmosferico spinge a consumare più cibo da asporto (che a sua volta produce plastica a non finire)

Quando l’aria esterna è particolarmente inquinata, è più probabile che gli impiegati ordinino la consegna del cibo piuttosto che uscire a pranzo, il che a sua volta aumenta i rifiuti di plastica dovuti agli imballaggi alimentari. È il risultato di un nuovo sconcertante studio che mette al centro il food delivery, negli ultimi tempi considerato – e non solo negli uffici – l’ultima frontiera del mangiare veloce. E pericolosamente incentivato anche con le recenti misure anti-Covid.

Condotta da alcuni ricercatori della National University of Singapore (NUS) e pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour, la ricerca parte dal presupposto che l’industria della consegna di cibo ha inevitabilmente un forte impatto ambientale, in particolare per il suo attuale utilizzo di imballaggi in plastica. Allo stesso tempo, la crisi climatica avrebbe un impatto sul settore. Come?

I ricercatori mirano a dimostrare che l’inquinamento atmosferico è un fattore che provocherebbe un maggiore consumo di cibo a domicilio nel mondo in via di sviluppo urbano.

“La nostra ipotesi è che le persone abbiano maggiori probabilità di ordinare la consegna di cibo quando il loro costo personale di esposizione all’ambiente esterno aumenta – si legge nello studio. Abbiamo intervistato impiegati in tre città cinesi e abbiamo scoperto che un aumento di 100 μg m – 3 nell’inquinamento da particolato (PM2,5) ha aumentato la propensione a ordinare la consegna di cibo di due quinti della media campionaria. Abbiamo utilizzato prove fotografiche per quantificare la plastica usa e getta nella consegna dei pasti. I dati di una piattaforma di consegna online con un’ampia base di clienti indicano un legame causale minore, ma comunque sostanziale, tra la qualità dell’aria e la consegna del cibo. Nel complesso, il controllo dell’inquinamento atmosferico porta benefici ai rifiuti di plastica”.

Una sorta di cane che si morde la coda, insomma, tra plastica monouso nei pasti consegnati, dai contenitori alle borse della spesa, che inquina ancora di più l’ambiente.

Il Professore Associato Alberto Salvo del Dipartimento di Economia presso la Facoltà di Arti e Scienze Sociali del NUS e autore dello studio, ha affermato dalla pagine di Phys:

“I rifiuti di plastica sono una preoccupazione ambientale globale in crescita. Mentre vediamo ulteriori ricerche sull’impatto che l’inquinamento da plastica sta avendo sull’ambiente naturale, c’è stato meno lavoro per cercare di capire il comportamento umano che guida l’inquinamento da plastica. È qui che il nostro studio cerca di contribuire, trovando un forte legame causale tra inquinamento atmosferico e rifiuti di plastica attraverso la domanda di consegna di cibo”.

Lo studio

Il team di NUS ha concentrato il proprio studio sulla Cina, che è tra i maggiori utenti al mondo di piattaforme di consegna di cibo online, con 350 milioni di utenti registrati. Si stima che ogni giorno in Cina vengano scartati 65 milioni di contenitori per pasti, con gli impiegati che contribuiscono per oltre la metà della domanda.

Lo studio ha esaminato ripetutamente nel tempo le scelte per il pranzo di 251 impiegati (ogni lavoratore per 11 giorni lavorativi) in tre città cinesi spesso piene di smog – Pechino, Shenyang e Shijiazhuang – tra gennaio e giugno 2018. Per completare il sondaggio sugli impiegati, i ricercatori hanno anche avuto accesso al registro degli ordini di Pechino 2016 di una piattaforma di consegna di cibo online, che rappresentava ampiamente tutti i segmenti di mercato serviti dall’industria della consegna di cibo, raccogliendo dati osservativi su 3,5 milioni di ordini di consegna di cibo da circa 350mila utenti.

I dati del sondaggio e del registro ordini sono stati quindi confrontati con le misurazioni del PM2,5 (particelle fini di diametro inferiore a 2,5 micrometri) durante i periodi di pranzo dalla rete di monitoraggio dell’aria in tutte e tre le città. È stato osservato che i livelli di PM2,5 durante questi periodi erano spesso ben al di sopra dello standard di qualità dell’aria ambientale nazionale degli Stati Uniti di 24 ore di 35 μg / m³, rendendo l’inquinamento altamente visibile.

Entrambe le fonti di dati hanno indicato un forte legame tra l’inquinamento da PM2,5 (foschia) e il consumo di cibo a domicilio. Correggendo il clima e le influenze stagionali, il portafoglio ordini dell’azienda ha rivelato che un aumento di 100 μg / m³ del PM2,5 ha aumentato il consumo di consegne di cibo del 7,2%. L’impatto di un turno di PM2,5 di 100 μg / m³ sulla propensione degli impiegati alla consegna degli ordini è stato sei volte maggiore, con il 43%.

“Di fronte allo smog o alla foschia all’esterno – spiega il Professore Associato Chu del Dipartimento di Marketing della NUS Business School – un tipico impiegato all’ora di pranzo può evitare l’esposizione solo ordinando cibo”.

Lo studio indica così che il pasto medio consegnato utilizzava 2,8 articoli di plastica monouso e circa 54 grammi di plastica. Il pasto medio per cena utilizzava circa 6,6 grammi di plastica, ad esempio in bustine o bottiglie.

Sulla base del libro degli ordini, i ricercatori hanno anche stimato che in un dato giorno, se tutta la Cina fosse stata esposta a un aumento della dose di 100 μg / m³ di PM2,5, come viene regolarmente osservato a Pechino, sarebbero stati consegnati 2,5 milioni di pasti in più, richiedendo altri 2,5 milioni di sacchetti di plastica e 2,5 milioni di contenitori di plastica.

“I nostri risultati si applicano probabilmente ad altre città dei paesi in via di sviluppo tipicamente inquinate, come Bangladesh, India, Indonesia e Vietnam – dice Liu del Dipartimento di Economia ha dichiarato. Le pratiche di gestione dei rifiuti variano notevolmente, con il vento che spazza via i detriti di plastica dalle discariche scoperte, o la plastica viene gettata nei fiumi e da lì arriva nell’oceano. Quindi, con otto milioni di tonnellate di plastica che si stima entrino nei mari ogni anno, il nostro studio parla di un problema più ampio”.

Andando avanti, i ricercatori continueranno a lavorare sul feedback comportamentale attraverso il quale l’inquinamento genera inquinamento e, come esempio recente, notano come la preoccupazione per l’esposizione al Covid-19 (ma anche le misure di restrizione) abbia portato a una crescente domanda di pasti consegnati a casa che sono prevalentemente confezionati in plastica.

Ci auguriamo, dunque, che almeno questo lavoro si aggiunga alle voci che richiedono imballaggi più rispettosi dell’ambiente e una migliore gestione dei rifiuti.

Fonti: NHB / Phys

Leggi anche: