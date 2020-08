In fiamme deposito di pneumatici ad Ardea: fumo nero si diffonde fino a Roma Sud

“Un vasto incendio è divampato nella notte ad Ardea, in via di Valle Caia. A bruciare un deposito di pneumatici per auto e mezzi industriali, che ha preso fuoco per cause non note e ancora in corso d’accertamento. L’incendio è stato spento ma la nube di fumo non si è ancora del tutto dissolta. In attesa dei dati informativi, si consiglia la massima prudenza limitando l’esposizione alla nube chiudendo le finestre ed effettuando un accurato lavaggio di frutta e verdura prima del loro consumo” si legge nel post.