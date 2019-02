Week end di neve, pioggia e forte vento. Un autentico sabato di gelo quello che hanno trascorso oggi gli italiani: soprattutto al centro-sud, le previste temperature in picchiata non hanno risparmiato proprio nessuno. E se la neve è spesso bella da vedere, si tratta in realtà di uno spettacolo sempre più frequente cui non vorremmo abituarci.

Le nevicate in Sicilia a bassa quota, infatti, così come in Calabria fino alla riva del mare, quando fino a due giorni fa sembrava primavera, sono segnali di quel meteo impazzito causato dai cambiamenti climatici. Improvvise gelate, nevicate inattese in territori a temperature mediterranee, raffiche di vento in grado di sradicare gli alberi non fanno esattamente parte del clima decisamente più mite del nostro Paese.

Questo pomeriggio, una vera e propria tormenta ha investito Santo Stefano Quisquina, un piccolo centro dell’agrigentino, ma anche nelle Eolie e a Ragusa. Sotto zero anche in Calabria, dove sulla Sila e a Cosenza la neve è scesa copiosa.

Neve anche in Campania, nelle Marche, in Abruzzo (sull’Appennino sono previsti 20-40 cm di neve sopra i 1000 metri), in Puglia e in Basilicata.



Ma a provocare i peggiori danni sono le forti raffiche di vento che investono persone e cose: in Puglia il vento forte e il mare mosso hanno fatto arenare una nave mercantile turca a 200 metri dalla costa di Bari.

Ecco qui un po' di foto dal sud:

Germana Carillo