I ghiacci dell’Antartico stanno scomparendo a un ritmo accelerato. Negli ultimi 25 anni, il continente ghiacciato ha perso 3.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Ciò si è tradotto in un innalzamento del livello del mare di circa 8 millimetri, un aumento triplicato rispetto al 2012 quando è stata effettuata l'ultima valutazione.

Lo dice un nuovo studio internazionale supportato dall’Esa e dalla Nasa. Gli scienziati di 44 istituzioni, coinvolti nell'Ice sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (Imbie), hanno combinato le misure fornite dai satellite con una serie di modelli matematici e per la prima volta hanno ricostruito la storia dei ghiacci antartici degli ultimi 25 anni, nel periodo che va dal 1992 al 2017, migliorando significativamente le valutazioni precedenti.

Alla ricerca ha partecipato anche l'Università di Urbino. Secondo lo studio, nella parte occidentale del continente, sono state evidenziate significative accelerazioni recenti nella fusione dei ghiacci, in risposta al riscaldamento globale.

I satelliti che monitorano lo stato dell'Antartide indicano che circa 200 miliardi di tonnellate all'anno vengono perse nell'oceano a causa dello scioglimento dei ghiacci dovuto a temperature sempre più elevate.

“I cambiamenti di massa dei ghiacci che attualmente ricoprono il continente antartico costituiscono un importante indicatore delle variazioni climatiche globali” ha detto il professor Giorgio Spada, docente di Fisica della Terra al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università di Urbino.