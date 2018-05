Si è fermata a due passi dalla suggestiva isola della Giudecca, a Venezia. La nave da crociera Marella Discovery 2 a causa di un'avaria ieri pomeriggio ha fatto tremare turisti e veneziani.

In uscita dal capoluogo lagunare, la nave, trainata dai rimorchiatori, è stata costretta a rientrare al terminal della Stazione Marittima a causa di un guasto ai motori. “ Odore acre e l'aria irrespirabile ”, fumi, rumori. La popolazione si è trovata ad assistere per l'ennesima volta a tutto questo, a respirare aria malsana e a temere il peggio.

La Marella Discovery 2 della Tuj non è di certo una barchetta con le sue 40mila tonnellate, i suoi 264 metri di lunghezza e i 37 di larghezza. Una volta accortosi del problema, il comandante ha attivato la procedura di emergenza per rientrare, così la nave è stata ricondotta dai rimorchiatori in Marittima intorno alle 19.30.

Secondo quanto ha riferito il comitato No Grandi Navi a Venezia Today, “ per oltre 30 minuti la nave Marella Discovery 2 è rimasta con i motori in avaria, ferma nel canale della Giudecca. Impressionante quando, con il vento, la poppa della nave si è avvicinata pericolosamente alla riva delle Zattere, puntando la prua verso la Giudecca e costringendo vaporetti e altre imbarcazioni a manovre eccezionali. D'urgenza è intervenuto un terzo rimorchiatore per riportare la nave in porto di poppa. Ciò che è accaduto dimostra che abbiamo ragione e che la violenza del passaggio delle grandi navi in laguna deve cessare” .

Quanto accaduto ha riacceso le polemiche, mai sopite, sulla presenza di navi di grandi dimensioni, come quelle da crociera, a Venezia.

In un tweet il comitato, che da anni lotta per fermare l'ingresso di questi inquinanti grattacieli del mare nella città lagunare, ha condiviso il video dell'avaria, chiedendo di fermare tutto questo:

#grandenave in #avaria nel canale della #Giudecca !!

Tre rimorchiatori che cercano di raddrizzarla e di poppa la riportano in marittima

Odore acre e aria irrespirabile

Basta!

Estromissione subito dalla #Laguna

Tutti in piazza a #Venezia il 10 giugno! #nograndinavi pic.twitter.com/1WLHCIL8zM — NoGrandiNavi Venezia (@NoGrandiNaviVe) 14 maggio 2018

Per il 10 giugno, il comitato aveva già in programma una giornata di mobilitazione per tornare a chiedere l'estromissione delle navi da crociera da Venezia.

“Non dobbiamo aspettare il disastro, per prendere l'unica decisione sensata: allontanare le navi dalla città. È troppo delicata e fragile e queste navi sono troppo grandi, pericolose. Sono fatte per navigare in mare, non in mezzo alle città, e in mare devono restare” .

BREAKING - #grandenave in avaria in Canale della Giudecca - tre rimorchiatori tentano di riportarla in porto

ORA BASTA!

NON ASPETTIAMO IL DISASTRO!#GrandiNavi FUORI DALLA LAGUNA SUBITO!!#VENEZIA È TROPPO DELICATA PER QUESTI MOSTRI#10G Tutti in piazza pic.twitter.com/IRTy4SdD3r — Tommaso Cacciari (@TommasoCacciari) 14 maggio 2018

Al momento, l'unica magra consolazione è racchiusa in un algoritmo che dal 1° luglio deciderà quali grandi navi da crociera potranno ormeggiare a Venezia. Introdotto da un'ordinanza della Capitaneria di porto, l'algoritmo metterà in relazione il combustibile usato dalle caldaie della nave, la forma dello scafo e lo spostamento d’acqua, l’onda generata, il dislocamento. Ciò permetterà di lasciare fuori dalla Laguna il 15% delle navi da crociera.

Intanto i colossi del mare continuano a fare il loro pesante ingresso a Venezia... E non sembra che al momento si sia vicini al loro addio alla città.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso