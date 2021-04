Resterai sbalordito da questa nonna di 88 anni che si arrampica sugli alberi per raccogliere i frutti

Ha 88 anni Demetria Euán e nonostante l’età, riesce ad arrampicarsi sugli alberi con un’agilità invidiabile. A riprenderla mentre era intenta a raccogliere dei prelibati frutti è stato uno dei nipoti e il video è diventato immediatamente virale su Twitter.

Sorprende abuelita de #Tizimín que baja cayomitos del árbol con bastante agilidad pic.twitter.com/03AhYO8iHi — novedadesyuc (@NovedadesYuc) March 31, 2021

Demetria ha lavorato in Messico per più di 30 anni arrampicandosi sugli alberi di sapodilla per estrarre la resina di gomma che scorre dai tronchi.

Sua figlia, Verónica Sánchez, ha detto della madre:

“Grazie a Dio, mia madre non ha alcuna malattia, sente e vede perfettamente e, nonostante non abbia denti, mangia qualsiasi cibo”.

FONTE: Twitter

