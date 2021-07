A Lecco autista eroe mette in salvo 25 ragazzi da un bus in fiamme

È accaduto tutto nel giro di pochi istanti: 25 ragazzini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la corsia nord della superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio, all’altezza di Varenna. Il merito è dello stesso autista, che ci ha messo un attimo a capire che qualcosa non andava.

L’uomo si è infatti fermato appena in tempo per far scendere i ragazzini – tutti dell’oratorio di Lipomo e diretti a Livigno, in provincia di Sondrio, per una vacanza in un centro estivo – e a metterli al sicuro prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Sette adolescenti in ospedale per accertamenti: avrebbero inalato del fumo, ma le loro condizioni non dovrebbero suscitare preoccupazioni.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2021

La corsia nord della Ss36 è stata riaperta al traffico attorno alle 13, una volta conclusi i soccorsi, recupero del mezzo e rilievi. Il pullman è andato completamente distrutto dal fuoco.

Come si apprende da ANSA, l’autista eroe è un volontario della Croce Rossa di Lipomo, un piccolo paese vicino a Como. Anche il mezzo appartiene alla Croce Rossa.

Fonte: ANSA